Femke Kok heeft een paar dagen na haar gouden race op de 500 meter een opmerkelijk bericht geplaatst. Nadat ze olympisch kampioen werd op de Winterspelen, deed een van haar trainers in het TeamNL Huis een uitspraak over het liefdesleven van de topschaatsster. Daar waren veel landgenoten boos over en dat is voor Kok reden om haar kant van het verhaal te doen.

"Ik wil even iets kwijt", schrijft ze in haar Instagram Story. "Ik vind het erg jammer dat ik mij genoodzaakt voel om even iets te zeggen over een situatie die compleet uit z'n verband is getrokken." Daarbij doelt ze op een deel van de speech die trainer Dennis van der Gun gaf tijdens de huldiging. Hij vertelde namelijk dat Kok nu alles heeft wat ze wil, behalve een leuke vriend. Kok is immers vrijgezel.

Femke Kok neemt coach in bescherming

Dat zorgde voor een lachende topschaatsster en hilariteit in het TeamNL Huis, maar niet iedereen kon de opmerking waarderen. De uitspraken bereikten veel mensen binnen de landsgrenzen en een deel daarvan zag er een seksistische boodschap in. Kok zelf ziet dat anders. "Mijn coach Dennis heeft daar heel veel lieve woorden gezegd. Helaas is een grapje, die het TeamNL Huis en ik grappig vonden, online verkeerd geïnterpreteerd. Wat werkelijk nergens op slaat en gewoon goed bedoeld was. Ongelooflijk..."

Kok vindt het onbehoorlijk dat een van haar trainers door een grapje zo voor de bus wordt gegooid door een deel van het land. "Dennis heeft een gigantisch aandeel in mijn gouden medaille en als er iemand is bij wie ik mij compleet op mijn gemak en gerespecteerd voel als vrouw, is dat wel bij hem. Hij is een geweldige coach en mens", aldus Kok. "Mijn avond en die van iedereen in het TeamNL Huis was geweldig."

De vrouw die goud won op de 500 meter en zilver op de 1000 meter doet daarom een oproep aan een deel van Nederland. "Laten we online wat liever voor elkaar zijn en niet zomaar dingen gaan roepen ove rmensen die je niet kent. Ik ben mijn coach dankbaar voor alles." Kok kan het niet laten om met een knipoog af te sluiten, want ze grapt dat ze door de uitspraken over haar vrijgezelle leven heel veel privéberichten heeft gekregen. "Dit is een grapje", zegt ze er maar voor de zekerheid bij.

i Femke Kok neemt het op voor haar coach © Instagram Femke Kok

Voor Kok zijn de Spelen al geslaagd, maar ze zitten er nog niet op. Later deze week rijdt ze de 1500 meter en kan ze een derde medaille toevoegen aan haar tweede Olympische Spelen.