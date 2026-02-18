Olympisch kampioene Femke Kok werd tijdens haar huldiging in het Staatsloterij TeamNL Huis verrast door een opvallende uitspraak van haar trainer Dennis van der Gun. Die deed plots een boekje open over het liefdesleven van de schaatsster. Ex-olympiër Marianne Timmer vreest dat Kok nu heel wat te wachten staat. "Hele liefdesbrieven en huwelijksaanzoeken."

Er ontstond een hoop ophef rondom de huldiging van Kok na haar gouden 500 meter. Haar coach Van der Gun greep de microfoon en vertelde dat de schaatsster nu 'alleen nog een leuke vriend miste in haar leven'. Timmer vind de ophef wat overdreven, maar noemt de uitspraak ook 'niet helemaal handig' in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud.

Grote gevolgen

Het roept herinneringen op aan haar eigen succesvolle Winterspelen. Timmer won in haar carrière drie keer olympisch goud. Haar eerste twee plakken bemachtigde ze op de 1000 en 1500 meter tijdens de Spelen van Nagano in 1998. "Je zet wel de helft van de Nederlandse mannen aan", zegt ze over de gevolgen van de oproep van Van der Gun. "Ik denk dat ze mega veel verzoeken krijgt."

Timmer vertelt vervolgens wat er gebeurde met haar tijdens Spelen in Nagano. "Ik kan me nog herinneren dat half Nederland in één keer verliefd op je is en je allerlei brieven krijgt. Maar ook hijgers aan de telefoon en dat mensen steeds voor je huis langslopen", somt ze de vervelende gevolgen op. "Ja, dat wil je natuurlijk niet."

"Zij gaat zometeen naar terug naar Nederland. Nou succes ermee", aldus Timmer. "Er zijn heel veel aanzoeken die haar op liggen te wachten. Kaartjes, hele liefdesbrieven en huwelijksaanzoeken. Nee die blijft echt niet alleen hoor", denkt het schaatsicoon.

Grapje

Hoewel de uitspraak van Van der Gun wat onhandig is, denkt Timmer dat hij het niet verkeerd bedoelde. "In dat team is dat natuurlijk als grapje vaker gezegd. Dan wordt het een soort eigen. En dan in één keer, dan floept het eruit op een moment dat het niet handig is."

Reactie Femke Kok

Kok reageerde zelf ook na alle ophef. Er kwam kritiek dat haar coach de aandacht zou afleiden van haar sportieve prestatie. "Mijn coach Dennis heeft daar heel veel lieve woorden gezegd. Helaas is een grapje, die het TeamNL Huis en ik grappig vonden, online verkeerd geïnterpreteerd", schreef de schaatsster van Team Reggeborgh op Instagram.

"Ze neemt Dennis in bescherming. Ja, dat is een echt team", zegt Timmer. Het schaatsicoon waarschuwt Kok nog wel bij het vinden van een partner. "Het is best lastig om een goede relatie te vinden. Is dat dan omdat je een goede sportvrouw bent of om je echte persoon? Wie is nou oprecht en wie niet?", moest de ex-topschaatsster zich vaak afvragen. "Ik heb niet altijd de beste keuzes gemaakt. Daar gaan we het maar niet over hebben", grapt ze.

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.