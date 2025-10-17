Graziano Pellè is een naam die de harten van veel mensen op Rotterdam-Zuid sneller laat kloppen. Afgelopen weekend keerde de cultheld terug in de Kuip om een wedstrijd te spelen met de Feyenoord Legends. Na afloop deelde de veertigjarige Italiaan hoe het met zijn leven gaat na de scheiding van zijn vrouw. "Ik ben hier niet vaak meer terug geweest.''

Pellè liet in de twee jaar dat hij in Rotterdam actief was een onuitwisbare indruk achter. De boomlange Italiaan maakte 55 doelpunten in 66 wedstrijden voor Feyenoord. Afgelopen zondag wist hij weer het net te vinden in de Kuip. Hij nam namelijk deel aan de wedstrijd tussen de Feyenoord Legends tegen de Celtic Legends. Namens de Rotterdammers stonden naast Pellè onder meer Dirk Kuyt, Pierre van Hooijdonk en Karim El Ahmadi op het veld. Ze wisten uiteindelijk met 2-1 te winnen van de Schotten.

'Ik ben gelijk gekomen'

Na afloop van de wedstrijd gaf Pellè in gesprek met het AD aan dat de legendswedstrijd voor hem een heel 'speciaal' moment was. " Toen ze me vroegen, ben ik gelijk gekomen." De spits keerde na zijn vertrek uit Rotterdam slechts één keer terug naar ons land. "Ik ben hier niet vaak meer teruggeweest."

'Ik woon in Dubai'

Dat kwam doordat Pellè na zijn transfer naar Southampton zijn loopbaan vervolgde in China en Italië. Tijdens zijn voetbalcarrière had de Italiaan sinds 2012 een relatie met Viktoria Varga, een populair model uit Hongarije met meer dan 600.000 volgers op Instagram. De twee stonden in Italië bekend als 'het knapste voetbalpaar ooit' en ze waren zelfs twee jaar getrouwd. Ruim een maand voor de wedstrijd van de Feyenoord Legends werd bekend dat ze uit elkaar zijn.

"De 12 jaar die we samen doorbrachten, zaten vol mooie herinneringen, groei en gedeelde momenten die we altijd in ons hart zullen dragen", schreef Varga op haar Instagram.

Dubai

Tegen het AD vertelde Pellè waar hij uithangt na zijn scheiding. " Ik woon in Dubai." Daarnaast legt hij uit dat hij vanaf daar werk doet voor de Italiaanse club Lecce, de club uit de geboortestad van Pellè. " Ik ben goede vrienden met de clubeigenaren, dus soms geef ik ze wat adviezen op sportief gebied."

