Graziano Pellè maakte van 2012 tot en met 2014 furore als spits in De Kuip. De Italiaan groeide uit tot absolute publiekslieveling door de vele doelpunten die hij maakte. In de jaren na zijn vertrek was hij echter bijna nooit meer bij zijn oude club te vinden. Maar zondag was Pellè er weer toen hij mocht aantreden voor de Legends-wedstrijd tussen Feyenoord en Celtic.

De cultheld was zondagmiddag weer eens aanwezig in De Kuip, wat niet vaak meer is gebeurd sinds zijn transfer naar Southampton in 2014. "I k ben hier niet vaak meer teruggekomen. Eén keer maar. Het is heel speciaal om hier te zijn. Toen ze me vroegen, ben ik gelijk gekomen", vertelde hij aan het Algemeen Dagblad.

'Speciaal om hier te zijn'

Pellè genoot dan ook met volle teugen van zijn terugkeer "Het is heel speciaal om hier te zijn", liet hij weten. "Ik heb hier zo veel mooie momenten beleefd. Die goal tegen Ajax was misschien wel het hoogtepunt, maar ik denk terug aan meerdere momenten."

In de twee seizoenen dat Pellè het shirt van de Rotterdammers droeg, scoorde hij maar liefst 55 doelpunten. Niet alleen zijn prestaties bij de club uit Rotterdam-Zuid waren fraai, ook zijn relatie met het Legioen was top. "Zij houden hier van me, maar ik hou ook voor altijd van hen."

Het befaamde kapsel

In zijn hoogtijdagen bij de club liepen talloze jongens in Rotterdam en omstreken met het zogenaamde Pellè-kapsel. Kort aan de zijkanten, met een strakke scheiding en een naar achter gekamde kuif.

Ook in de Legends-wedstrijd liet de Italiaan zien nog steeds te kunnen scoren. De Rotterdammers wonnen met 2-1 van de legendes van Celtic. Naast Diego Biseswar nam Pellè ook een doelpunt op zijn rekening.

Sinds zijn voetbalpensioen in 2021 doet Pellè lekker rustig aan. "Ik woon in Dubai en doe nog wat voor Lecce, mijn club in Italië", deelde hij mee na de wedstrijd.