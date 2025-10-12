De Feyenoord Legends hebben zondag in De Kuip gewonnen van hun leeftijdsgenoten van Celtic. Het benefietduel om de Wim Jansen Cup stond in het teken van nostalgie, lachende gezichten én een scheidsrechter die zich zichtbaar vermaakte. Bas Nijhuis leidde de wedstrijd op geheel eigen wijze en zorgde voor de nodige hilariteit op het veld.

Voor het Rotterdamse publiek was het smullen. Spelers als Dirk Kuyt, Eljero Elia, Karim El Ahmadi, Ruben Schaken, Pierre van Hooijdonk en Graziano Pellè trokken nog één keer hun schoenen aan. En hoewel de tackles wat milder waren dan vroeger, ontbrak het fanatisme niet.

Biseswar en Pellè laten De Kuip juichen

Feyenoord begon fel aan de benefietpot en kreeg het publiek al snel op de banken. Diego Biseswar, nog altijd soepel aan de bal, opende halverwege de eerste helft de score met een geplaatst schot in de hoek. De oud-vleugelflitser kreeg daarvoor een luid applaus van de duizenden fans in De Kuip, die zichtbaar genoten van het weerzien met hun helden.

Na rust bleef Feyenoord de bovenliggende partij. Graziano Pellè, altijd goed voor een showmoment, zorgde op aangeven van Ruben Schaken voor de 2-0. De Italiaan vierde zijn treffer met een brede glimlach richting het Legioen. Charlie Mulgrew deed namens Celtic nog wat terug, maar verder kwamen de Schotten niet meer in de buurt van een gelijkmaker. Zo ging de eerste Wim Jansen Cup overtuigend naar de Rotterdammers.

Bas Nijhuis drukt stempel op benefietwedstrijd

Scheidsrechter Nijhuis drukte zondag nadrukkelijk zijn stempel op de benefietwedstrijd in De Kuip. Halverwege de tweede helft wees hij tot verrassing van iedereen naar de stip, na een licht duel in het zestienmetergebied. Alsof dat nog niet genoeg was, trok hij even later ook nog een rode kaart — uiteraard met een knipoog. Tijdens zijn interview met VoetbalPrimeur na afloop deed Nijhuis alsof hij werd gebeld door 'de scheidsrechterbaas'. "Die zei dat de penalty niet goed was", grinnikte hij. "Negatieve beoordeling, volgende week vrij, denk ik."

Nijhuis floot de wedstrijd bovendien met een refcam op zijn borst, waarmee beelden vanuit zijn eigen perspectief werden vastgelegd. "We hebben dat laatst ook getest in de Eredivisie, toen zat de camera bij het oor", vertelde hij. "Nu zat hij meer op de borst, als een soort vestje. Het was iets zwaarder, maar het levert wel mooie beelden op. Ik denk dat dit de toekomst wordt."

Eerbetoon aan clubicoon Wim Jansen

De benefietwedstrijd stond in het teken van de Wim Jansen Cup, vernoemd naar de in 2022 overleden clubicoon die zowel bij Feyenoord als Celtic een heldenstatus geniet. De opbrengst van de middag gaat naar projecten voor een gezond leven en talentontwikkeling in Rotterdam en omgeving. Een passend eerbetoon aan een man die zijn leven wijdde aan het voetbal en aan de mensen eromheen.