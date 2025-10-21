Feyenoord-icoon John de Wolf heeft bij Eva Jinek openhartig gesproken over zijn ernstig zieke moeder. Een jaar geleden nam hij het hartverscheurende besluit om haar niet meer op te zoeken in het verzorgingstehuis. "Voor wie doe ik het nog?"

De 82-jarige moeder van De Wolf lijdt aan dementie. De oud-voetballer zag haar steeds verder achteruitgaan, totdat ze hem zelfs niet meer herkende. Daarom nam hij eind 2024 het belsuit om niet meer bij haar langs te gaan. Het is te pijnlijk.

"Ik ben een aantal keren daar geweest", zegt hij aan tafel bij Eva. En dan, ja... Ik krijg geen herkenning, ik heb geen contact, ik voel eigenlijk helemaal niks. Het is de buitenkant die daar zit." Dat doet De Wolf veel verdriet. "En dan ga ik naar huis en dan zit ik als een klein kind te janken in de auto."

"Voor wie doe ik het eigenlijk nog", vroeg hij zich op een gegeven moment af. "Voor mijn moeder zeker niet. Als ik maar één procent het gevoel krijg van: hé, ze krijgt voor een aantal seconden een helder moment, dan ga ik elke dag bij wijze van spreken. Dat deed ik altijd. Maar dit is gewoon schrikbarend."

Boek

De Wolf schreef ook een boek over zijn worstelingen met deze schrijnende situatie, met de titel 'Ma, ik ben het, John de Wolf'. In het boek staat de vraag centraal: "Ze herkent me niet meer, maar weet ik zelf nog wel wie ze was?"

Buiten zijn werk als assistent-trainer voor Feyenoord zet De Wolf zich in als ambassadeur voor DemenTalent. Die organisatie wil ervoor zorgen dat mensen met dementie actief mee kunnen doen in de samenleving.