Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder zijn geschrokken van heftig nieuws over een goede vriend. Oud-voetballer Royston Drenthe (38) werd vrijdag getroffen door een herseninfarct. Een grote klap. "Hij wilde zijn leven verbeteren."

De huidige situatie van Drenthe is onduidelijk. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis. De familie vraagt om privacy. "Drenthe wordt momenteel goed verzorgd en verkeert in goede handen. Het team en de betrokkenen hopen op een voorspoedig herstel", meldde FC De Rebellen, een team van de ex-voetballer.

Zijn voormalig teamgenoten Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart reageerden maandag in Rondo verdrietig op het nieuws. "Dat kwam wel even binnen”, zegt Sneijder, die in augustus 2007 samen met Drenthe de overstap maakte naar Real Madrid. "Zeker omdat ik ook echt heb gezien dat hij wilde herstellen, zijn leven wilde verbeteren, weer gezond wilde leven. "

'Keiharde klap'

Hij doet ook een boekje open over de manier waarop Drenthe in het leven staat. Samen met Sneijder doet hij mee aan het tv-programma Nog één keer fit en gingen ze het traject naar een gezond lichaaam aan "Ik had wel het gevoel dat hij daar positief instond, dat hij door had dat hij iets anders moest doen. Hij was natuurlijk al hersteld van die longembolie van vorig jaar. En dan krijg je dit... Dan komt die klap wel keihard binnen”, vertelt Sneijder.

Ook Van der Vaart is geschrokken door het nieuws over zijn goede vriend. "Het is zo’n geweldige gozer. Zo’n goedzak. We hebben samen in Madrid gewoond. Er bestaat geen betere jongen dan Royston. Laten we hopen dat het snel goedkomt met hem.”

Voetbalcarrière

Drenthe maakte in 2006 zijn debuut voor Feyenoord en bleek daar als linksback een ware sensatie. Dat viel ook op in Spanje, want zo'n anderhalf jaar na zijn eerste profduel verkocht de Rotterdamse club hem voor vijftien miljoen euro aan Real Madrid. Drenthe speelde 65 duels voor de Spaanse grootmacht, maar wist nooit echt een vaste basisplek te veroveren.

Hij versleet in de jaren daarna veel clubs en kon zijn belofte nergens meer inlossen. Wel maakte hij in 2010 zijn debuut in het Nederlands elftal. Drenthe viel in tijdens een met 1-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Turkije. Dat zou uiteindelijk zijn enige interland blijven.