Sinds het SBS-programma De Oranjewinter terug is op televisie, is er over de uitzendingen een hoop te doen. Dat komt met name door de verrassende afwezigheid van Jack van Gelder. De 75-jarige is er niet te zien en over de precieze redenen doen verschillende verhalen de ronde. Nu heeft Johan Derksen weer een nieuw licht doen schijnen op de zaak.

De Snor spreekt daarmee hoofdrolspelers Van Gelder en Hélène Hendriks (presentatrice van het programma) tegen. Zij weersprak de geruchten dat Van Gelder er niet bij zou zijn vanwege zijn gedrag achter de schermen en richting de redactie. Volgens Derksen is dat echter wél het geval.

Aan De Gelderlander laat Derksen weten dat er wel degelijk stront aan de knikker is. "Hélène is team Jack. De beslissing om Van Gelder thuis te laten, komt bij Talpa vandaan." En volgens het kopstuk van Vandaag Inside heeft de zender daar een duidelijke reden voor. "Frans Klein (bestuurder) werkte bij De Wereld Draait Door toen de rel ontstond van het zogenaamde grensoverschrijdende gedrag van Matthijs van Nieuwkerk."

Volgens Derksen is Klein daarom huiverig als het om mogelijke frictie achter de schermen gaat. "Hij wil niet nogmaals zo'n rel onder zijn leiding." De krant belde ook nog met Van Gelder om de woorden van Derksen te checken. Hij claimt in al die jaren éen keer boos te zijn geworden om iemand van de redactie, en verder niet. "Dat ging over inhoud. Ja, ik was echt kwaad."

Anderen krijgen de kans

Donderdagavond besprak Hendriks in het programma al even de vele geluiden die de ronde doen over de absentie van Van Gelder. Volgens haar is er niets aan de hand en krijgt Rutger Castricum wat meer de beurt omdat die een tijdlang er niet bij was. "En om een beetje te kijken hoe anderen, zoals Raymond (Mens) en Thomas (van Groningen) het doen." Hendriks denkt dat Van Gelder er in de zomer tijdens De Oranjezomer weer gewoon bij is. "In welke frequentie, dat doen we altijd in overleg. Maar dat is het simpele verhaal."

Geen vast dienstverband

Van Gelder reageerde eerder ook al kort op 'de meest vreemde artikelen' die hij las naar aanleiding van zijn afwezigheid. "De redactie heeft mij besloten om deze cyclus niet uit te nodigen. Daar is niets vreemds aan." Van Gelder heeft geen vast dienstverband, maar is als freelancer in te huren. En dus kan het programma hem ook links laten liggen. "Hélène valt niets te verwijten. Zij verdient alle heisa niet."

Vandaag Inside weer terug

Vrijdagavond is de laatste uitzending van De Oranjewinter. Vanaf maandag keren de mannen van Vandaag Inside immers weer terug. Het programma diende als vervanging van de show van René van der Gijp, Wilfred Genee en Derksen.