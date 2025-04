Flinke teleurstelling voor Jake Paul en Jutta Leerdam en rest van de (schoon)familie

Het leven lacht Jake Paul toe. Hij is een succesvolle ondernemer, YouTuber én bokser. En hij gaat trouwen met Jutta Leerdam. Toch verandert niet alles wat Paul aanraakt in goud - of in zijn geval diamanten.

De jongste telg van de Paul-familie bracht onlangs met zijn oudere broer Logan de realityserie Paul American uit, waarin ook een rol is weggelegd voor Leerdam. Vorige week donderdag was de premiere in New York, waar de familie Paul en Leerdam (Jutta's ouders en zusjes) bij aanwezig waren. Daar pronkte de Nederlandse met haar verlovingsring.

Later die avond was de eerste aflevering ook in Nederland te zien, bij streamingdienst HBO Max. Daarin stelde Leerdam zich voor en sprak Paul zijn kinderwens uit. Daar ontstond de nodige heisa over, waardoor het koppel - en met name de Nederlandse - zich genoodzaakt voelde om te reageren. In de podcast Impaulsive van Logan Paul sprak Leerdam zich uit over kinderen en de trouwdatum:

Slechte IMBD-score

Maar Leerdam en haar schoonfamilie doen er goed aan om IMBD te vermijden. Dat is een online databank waarop films, series en acteurs staan. Mensen kunnen beoordelingen achterlaten voor series en dat heeft in het geval van Paul American nog niet bepaald gunstig uitgepakt. Na iets meer dan zevenhonderd stemmen is er een score van 1,9 sterren uit 10.

In Nederland scoort de realityserie zelfs nog slechter: 1,7 sterren. Wat wel opvalt is dat aflevering 1 (5,3) en 2 (4,3) beter scoren dan de algemene beoordeling. In totaal telt het eerste seizoen afleveringen.

Overigens zullen de gebroeders Paul er niet slechter door slapen. Zij verdienen hoe dan ook bakken met geld, op allerlei manieren. Eentje daarvan zal ongetwijfeld zijn door de deal met HBO Max.