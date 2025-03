Stralende Jutta Leerdam toont prachtige ring op speciale avond voor verloofde Jake Paul

Jutta Leerdam stond weer eens in de schijnwerpers. De Nederlandse topschaatsster maakte zaterdag bekend te gaan trouwen met haar vriend Jake Paul. Een paar dagen later was ze met haar verloofde voor een speciaal moment in New York. En ook daar stal ze, met haar ring, de show.

Leerdam en Paul waren afgereisd naar The Big Apple voor de première van Paul American, de realityshow met Logan en Jake Paul in de hoofdrol. Uiteraard komt ook Leerdam er als partner van Jake veelvuldig in voor en was ze een van de vele bekende gezichten tijdens de avond.

Jutta Leerdam zag aanstaande man lange tijd niet staan: 'En nu zit ik in de Paul-show' Het kan de gemiddelde Nederlander niet ontgaan zijn: Jutta Leerdam gaat trouwen. De topschaatsster werd zaterdag ten huwelijk gevraagd door Jake Paul. De twee kregen ongeveer twee jaar geleden een relatie, maar daar zag het in eerste instantie niet naar uit.

Privéjet naar New York

Nadat ze met privéjet en luxe auto was gearriveerd in New York, legden de fotografen haar gretig vast op de gevoelige plaat. Ze poseerde samen met haar toekomstige man én de peperdure verlovingsring die ze van hem kreeg.

'Joekel van een ring' van Jutta Leerdam zorgt voor stress bij olympisch kampioenen: 'Ik zou daar bang voor zijn' De enorme en dure ring van Jutta Leerdam is hét onderwerp van gesprek in de Sportnieuws.nl-podcast 'EN door met Ellen & Naomi' van voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As. "Ik zou daar bang voor zijn, als ik een ring van één miljoen om heb."

Uiteraard waren ook de andere boegbeelden van de show aanwezig: Pam Stepnick (moeder) en Greg Paul (vader) bijvoorbeeld. En Logan Paul zelf natuurlijk, met zijn aanstaande vrouw Nina Agdal. Daarnaast waren er nog vele andere Amerikaanse prominenten afgereisd naar de miljoenenstad. De eerste aflevering verschijnt donderdag op HBO Max. Het eerste seizoen duurt tot en met 15 mei.

Jutta Leerdam laat haar ring gretig zien © Getty Images

Jutta Leerdam veel in beeld

Leerdam zal ongetwijfeld veel in beeld komen. Ze speelt een belangrijke rol in het leven van Paul en was al in zijn leven toen de opnames van de series plaatsvonden. Het huwelijksaanzoek staat er ongetwijfeld niet op, aangezien dat zo kort op de première volgde.

Schaatstopper Jutta Leerdam en verloofde Jake Paul geven zich aankomende nacht bloot: 'Rauw en intiem' Fans keken er wekenlang reikhalzend naar toe en vannacht is het eindelijk zo ver: de eerste aflevering van de nieuwe realityshow Paul American verschijnt online. Daarin draait het veelvuldig om de broers Jake Paul en Logan Paul, maar speelt ook Jutta Leerdam een zeer grote rol.

Leerdam werd met mooie woorden van Paul geïntroduceerd in de eerste aflevering: "Dit jaar was ik gelukkig genoeg om de liefde van mijn leven te ontmoeten."

Schaatsseizoen voorbij

Het schaatsseizoen van Leerdam zit er op. Het werd een turbulent jaar, want ze vertrok bij haar toenmalige Schaatsteam Jumbo en ging op eigen houtje verder. Het leverde onder meer een World Cup-overwinning op en drie medailles op de WK afstanden. Goud op haar favoriete 1000 meter bleef echter uit, Volgend jaar zijn de Olympische Winterspelen en daar wil Leerdam uiteraard voor successen gaan.

Jake Paul hint openlijk op komst baby met Jutta Leerdam: 'Ik denk eerder het tegenovergestelde' Jake Paul heeft na zijn verloving met Jutta Leerdam onthuld dat hij ook klaar is voor een volgende stap. De Amerikaanse vechter zou niet te lang willen wachten met het krijgen van kinderen. Dat komt ook door zijn broer Logan, die al een kleintje heeft.

Wat gaat Jutta Leerdam doen?

Een gouden olympische plak ontbreekt namelijk in de prijzenkast. Wat Leerdam na de Spelen gaat doen, is nog onduidelijk. In de Sportnieuws.nl-podcast bespraken Ellen Hoog en Naomi van As de heikele kwestie. De voormalig tophockeysters zien namelijk dat het lastig is om alle ballen in de lucht te houden.