Stralende Jutta Leerdam vertelt wanneer ze met Jake Paul trouwt én 'hoopt' zwanger te worden

Jutta Leerdam heeft wat nuances toegevoegd aan de verbazingwekkende woorden van haar verloofde Jake Paul. Die zei in de eerste aflevering van de realityserie Paul American dat de Nederlandse topschaatsster na de Olympische Winterspelen stopt met topsport om een gezin te stichten. Maar zo'n vaart loopt het allemaal niet.

De hele familie Paul is te gast in de nieuwe aflevering van de podcast Impaulsive, die door Logan Paul wordt gepresenteerd. Leerdam heeft ook daarin een grote rol. Tegen het einde van het uur durende gesprek vraagt sidekick Mike Majlak naar 'de tijdlijn' van de twee. "Hoe ziet jullie leven eruit de komende tijd? Jullie zijn allebei druk." Leerdam onthult dat het na de Spelen nog wel even duurt voordat ze gaat trouwen.

Zwanger worden

"Ik wil heel graag de bruiloft plannen, maar daar wil ik pas na de Spelen mee beginnen", zegt ze stralend. "Zo kan ik me eerst focussen op trainen en presteren. We gaan dus in 2027 trouwen en we gaan ervan uit dat het ergens rond augustus zal plaatsvinden." Na die onthulling volgt meteen de vraag wanneer ze dan zwanger wil worden. "Nou, ik hoop dat ik zo makkelijk zwanger kan worden. Maar dat gebeurt daarna dan."

Advies van schoonzus

Tussen maart 2026 en augustus 2027, waarin Jake en Jutta nog 'lekker samen blijven', moeten de twee vooral van hun relatie genieten. Dat advies geeft Leerdams schoonzus Nina Agdal. Zij is verloofd met Logan, raakte zwanger en beviel vorig jaar van hun eerste dochter. Van een bruiloft kwam het nog niet, maar de eerste twee jaar na de verloving genoten ze wel ontzettend van elkaar. Dat gunt ze Leerdam en Jake ook.

Reizen

Jake stelt de rest van de familie Paul gerust en onthult op zijn beurt weer plannen voor die anderhalf jaar tussen de Winterspelen en de bruiloft. "We willen heel graag nog veel gaan reizen, dus dat gaan we ook een jaar doen", zegt hij. Na de Winterspelen staan voor de topschaatsers ook nog de WK sprint en WK allround op het programma, plus een World Cup en wat NK's. Of Leerdam daar aan mee gaat doen of liever met Jake Paul gaat reizen, maken de twee niet bekend.