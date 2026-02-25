Influencer Eliska Bábíčková heeft onthuld dat zij en Formule 1-coureur Kimi Antonelli na een jarenlange relatie uit elkaar zijn. Op Instagram doet ze een boekje open over de reden voor de breuk. "Ik ben degene die er een punt achter heeft gezet."

Bábíčková heeft in een video op Instagram gedeeld hoe ze de afgelopen weken heeft beleefd. Er werd veel gespeculeerd over haar relatie met Antonelli en daarom geeft ze nu duidelijkheid. "Ja, we zijn uit elkaar", begint ze. "Ik ben degene die er een punt achter heeft gezet." Het koppel was sinds 2023 samen.

Volgens de influencer zijn de twee uit elkaar gegroeid en hadden ze een andere toekomstvisie. "Onze waarden richting het einde van de relatie waren heel anders", legt ze uit. "Er waren geen andere mannen of vrouwen bij betrokken. Niemand is vreemdgegaan", benadrukt ze.

Geruchten

Vervolgens spreekt ze over alle geruchten die verspreid werden over het einde van de relatie. Ze werden sinds december niet meer samen gezien en daardoor werden er veel vragen gesteld. "Het is heel erg fout om dat aan te nemen, want zo zijn Kimi en ik niet", zegt ze over de speculaties met betrekking tot overspel. "We hadden onze problemen aan het eind van de relatie, maar dat had nooit met anderen te maken."

Ze wil er verder niets meer over kwijt en benadrukt om geen vragen meer te beantwoorden over de breuk. "Jullie kunnen stoppen met speculeren nu ik dit naar buiten heb gebracht." Ze heeft er in de afgelopen maanden niet eerder over gesproken omdat zij en Antonelli toen nog aan het uitzoeken waren of ze samen verder wilden.

"Ik heb zo veel nepnieuws gezien overal. Dat wil ik nu rechtzetten. Iedereen weet het nu en er is geen reden meer voor meer valse, walgelijke verhalen", aldus Bábíčková.

Formule 1

Antonelli reed in 2025 zijn eerste seizoen in de Formule 1 voor Mercedes. Hij verving Lewis Hamilton als teamgenoot van George Russell. Hij is nu in voorbereiding op het kampioenschap van 2026 met nieuwe reglementen. De eerste Grand Prix wordt op zondag 8 maart verreden in Australië.