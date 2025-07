De terugkeer van presentatrice Hélène Hendriks op televisie is eindelijk in zicht. Het gezicht van haar eigen talkshow lag er de afgelopen twee maanden uit door een operatie en het bijbehorende herstel, maar kan toch nog wat uitzendingen van 'haar' De Oranjezomer meepikken. Dat blijkt uit een bericht van het programma.

De Oranjezomer, doordeweeks op SBS 6 rond 21.30 uur, begon in de laatste week van mei ter vervanging van Vandaag Inside. Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen zijn namelijk met een lange zomervakantie en keren pas op 18 augustus weer terug op de buis. Hendriks mocht met haar programma het gewilde gat vullen, maar kon dat door de operatie niet zelf doen. Ze werd in eerste instantie vervangen door Johnny de Mol en de afgelopen uitzendingen door Thomas van Groningen.

Rentree op 4 augustus

De politiek journalist van Talpa maakt in ieder geval de hele maand juli nog af als presentator van De Oranjezomer. Op 4 augustus maakt hij plaats voor Hendriks, die de laatste twee weken van haar eigen programma nog mag doen, voordat Vandaag Inside weer terugkeert van de zomervakantie op 18 augustus. Dat maakte Talpa bekend via Instagram. Op de foto is Hendriks achter een rollator te zien. Of het een fotoshop is, is niet bekend. Maar duidelijk is wel dat ze dus weer bijna fit genoeg is om te presenteren.

Geen Beekse Bergen meer

Volgens het Algemeen Dagblad zorgde een beknelde zenuw in haar rug voor zoveel ongemak dat ze geopereerd moest worden. Het herstel van de 44-jarige presentatrice duurde vervolgens langer dan verwacht. Op 4 augustus keert ze terug, maar niet op de live locatie van de uitzendingen die op 26 mei begonnen. Dierentuin De Beekse Bergen was het decor voor De Oranjezomer, maar keert per 21 juli terug in de studio in Hilversum. Dat zal dus ook weer de plek zijn voor Hendriks.

Champions League

De presentatrice miste door haar operatie niet alleen De Oranjezomer, maar ook de afsluiting van het voetbalseizoen. Aangezien ze ook voor Ziggo Sport werkt, had ze bijvoorbeeld de finales van de Champions League, Europa League en Conference League kunnen presenteren, maar werd haar plekje aldaar opgevuld door onder anderen Noa Vahle en Wytse van der Goot. Met haar terugkeer op 4 augustus is Hendriks in ieder geval weer op tijd terug voor de start van het nieuwe voetbalseizoen.