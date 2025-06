Johan Derksen heeft zich voorgenomen niet aan te schuiven in de talkshow van Hélène Hendriks. Zij presenteert De Oranjezomer, al is ze momenteel vanwege de nasleep van een operatie niet op de buis te bewonderen. Dat programma vult het gat nu Vandaag Inside, met Derksen, een pauze neemt.

In de nieuwe aflevering van de podcast Groeten uit Grollo, die Derksen maakt met hij Henk Kuipers, de voormalige voorman van motorclub No Surrender, legt Derksen zijn standpunt uit.

"Nederlandse muziek is ronduit smakeloos", zo vat Derksen zijn visie op zeventig jaar aan vaderlandse popmuziek samen. "Daarom ga ik ook nooit bij Hélène Hendriks in de show zitten. Die opent altijd met zo’n ordinaire Nederlandse zanger, waardoor ik meteen moet gaan zitten hossen. Dat wil ik niet. Ik wil niet in dat sfeertje getrokken worden."

Muziek

Waar Derksen dan wel van houdt, was jarenlang te horen in het programma 'Muziek voor volwassenen', dat door diverse zenders in de ether werd geslingerd. Daarin draaide Derksen country, blues en americana. Ook Kuipers heeft waardering voor die muziek.

Derksen heeft ook al uitgesloten dat hij de show van een andere collega zal bezoeken. Wilfred Genee heeft een podcast, 'Zolang het leuk is', waarin hij een gast interviewt zonder vooraf te weten wie het is. Onlangs bleek René van der Gijp in de studio op Genee te wachten. Hij, Genee en Derksen zijn de vaste gezichten van Vandaag Inside.

Rijden

"Ik ben een paar weken geleden al benaderd om daar aan te schuiven", zegt Derksen over Genees show. "Maar ik heb een chauffeur en voor die podcast van Wilfred moet ik opdraven in Amsterdam. Dat is vijf uur rijden voor mij en ik vind Wilfred een hele aardige collega, maar ik ga geen vijf uur op en neer om wat onzin uit te kramen in zijn podcast", stelt Derksen.

Halverwege augustus kunnen fans van Derksen hem weer terug op televisie verwachten. "Het is niet zo dat ik VI of wat dan ook mis", is het markante tv-gezicht eerlijk. Tot die tijd moeten fans het met hem doen in zijn eigen podcast, en niet die van een ander.