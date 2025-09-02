Frenkie de Jong en Mikky Kiemeney hebben voor het eerst hun pasgeboren baby in beeld gebracht. Op Instagram laat het gelukkige stel ook weten wat de naam is van hun tweede zoontje.

Mason de Jong is geboren op 21 augustus. Op de foto is te zien dat het goed gaat met het drietal. Frenkie geeft een kus op het hoofd van zijn vrouw, terwijl Kiemeney met een grote lach haar zoontje in haar handen houdt. Eerder kreeg het getrouwde stel al een zoon: Miles. Hij wordt op 21 november twee jaar.

De Spaanse media hadden eerder al hoogte gekregen van de geboorte, want De Jong ontbrak op 21 augustus op de training van FC Barcelona. Een dag later verscheen hij wél op de training, waar hij felicitaties kreeg van zijn teamgenoten. De 28-jarige middenvelder werkte een individueel programma af en zat een dag later dan ook niet bij de wedstrijdselectie.

Zonder De Jong in de gelederen won Barcelona met 3-2 op bezoek bij Levante op zaterdag 23 augustus. De Catalanen staan momenteel vierde in La Liga, met zeven punten uit drie wedstrijden. De Jong deed afgelopen weekend 'gewoon' weer mee en was zelfs aanvoerder. Met de band om zijn arm speelde Barcelona met 1-1 gelijk tegen Rayo Vallecano.

'Big Belly Summer'

Begin mei maakten De Jong en Kiemeney de zwangerschap bekend via sociale media. Dat gebeurde op de 28e verjaardag van de voetballer van FC Barcelona. 'We zijn iets aan het maken wat nog beter is dan een verjaardagstaart', zette het koppel bij foto's op het strand met daarbij ook zoon Miles. Op die beelden had Kiemeney nog een mini-buik.

De Jong trouwde in 2024 met de 27-jarige Kiemeney, al heeft het stel nooit bekend gemaakt op welke datum dat precies was. De twee zijn al sinds hun tienerjaren samen. Kiemeney en De Jong leerden elkaar kennen op een middelbare school in Tilburg.

