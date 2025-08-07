Over niet al te lange tijd wordt de familie De Jong uitgebreid. Frenkies partner Mikky is namelijk zwanger van hun tweede kindje. Op Instagram deelt de spelersvrouw een fotoreeks van haar babybuik.

Begin mei maakten De Jong en Kiemeney de zwangerschap bekend via sociale media. Dat gebeurde op de 28e verjaardag van de voetballer van FC Barcelona. 'We zijn iets aan het maken wat nog beter is dan een verjaardagstaart', zette het koppel bij foto's op het strand met daarbij ook zoon Miles. Op die beelden had Kiemeney nog een mini-buik, inmiddels is die flink gegroeid.

Big Belly Summer

Dat is te zien op een nieuwe post van de vrouw van De Jong, die zo te zien met haar man op Ibiza vertoefde. 'Big Belly Summer', zet ze bij tien foto's van het uitje. Daarbij voegt Kiemeney drie emoticons: eentje van een kuiken dat uit een ei komt, een geel hartje en een een fotorolletje.

Op de eerste foto is mevrouw De Jong te zien liggend op een strandbedje, genietend van een ijskoffie. In het beeld daarna heeft ze het lekkernij op haar babybuik geparkeerd. Ook Frenkie de Jong komt een paar keer voor in de fotoreeks, terwijl zoon Miles ontbreekt.

Liefdevolle reacties

De post van Mikky heeft binnen 24 uur al meer dan 100 duizend likes gekregen, van onder anderen Pien Sanders, Puck Moonen, Yibbi Jansen en Angel Daleman. Uiteraard vindt ook De Jong de foto leuk en laat hij een verliefde reactie achter met een rood hartje en een poppetje met hartjesogen. Verder zijn er ook nog enkele spelersvrouwen te vinden in de comments.

Nieuwe seizoen om de hoek

Frenkie de Jong zal tijdens het aankomende seizoen voor de tweede keer vader worden. FC Barcelona werd vorig jaar kampioen en won de Spaanse beker. Barça trapt het seizoen af op 16 augustus met een uitduel tegen Mallorca.

Mogelijk wordt De Jong de nieuwe aanvoerder van FC Barcelona. Er zijn problemen rond Marc-André ter Stegen, de eerste captain van de club. De Duitse keeper weigert de club te verlaten en is nu geblesseerd. Daarmee veroorzaakt hij enorm veel problemen: