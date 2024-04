Ronald Koeman hoopvol over EK-deelname Frenkie de Jong en Memphis Depay: 'Ik reken op ze'

Het zijn spannende weken voor bondscoach Ronald Koeman in aanloop naar het EK. Zijn gemoedstoestand zal er door de blessures van Memphis Depay en Frenkie de Jong ook niet beter op zijn geworden. De bondscoach heeft echter nog goede hoop dat beide sterkhouders op tijd fit zullen zijn voor het EK.

Koeman moest eerder al definitief een streep zetten door Feyenoord-linksback Quilindschy Hartman, maar heeft ook te maken met een aantal twijfelgevallen. En dat zijn niet de minste namen. Depay raakte enkele weken geleden op de training van Atlético Madrid geblesseerd en de bondscoach zag afgelopen weekend hoe De Jong met een enkelblessure per brancard van het veld werd gedragen tijdens El Clásico.

Koeman ging een dag na dat moment op bezoek bij de middenvelder van Barcelona, die zo'n zeven weken zal moeten herstellen. Het EK begint voor Oranje over acht weken en dus is het de vraag of De Jong op tijd fit zal zijn. Koeman laat tegen het AD weten dat hij het nog wel even aan wil kijken: "Het is nu veel te vroeg om daar al conclusies aan te verbinden. Laten we eerst eens drie weken wachten om te kijken hoe Frenkie zich herstelt. Daarna is er nog genoeg tijd om beslissingen te nemen"



Gebrek aan ritme geen probleem

Het zijn voor Koeman spannende weken voor het EK van komende zomer. Hij moet maar afwachten welke spelers fit zullen zijn voor het toernooi. Extra vervelend is het dan ook dat juist deze twee spelers kwakkelen met hun fitheid. "Hun belang voor het team is de reden om hen niet te vroeg af te schrijven", vertelt de bondscoach.

Koeman maakt zich geen zorgen over het feit dat als de twee wel op tijd fit zijn dat ze dan nauwelijks wedstrijden hebben kunnen spelen: "Memphis maakte dat op het vorige WK al mee. En Frenkie heeft zich al bewezen, die staat er gewoon als hij fit is." De bondscoach hoopt ondertussen dat de UEFA besluit om de selecties te vergroten van 23 naar 26 spelers: "Dat zou ruimte bieden om een twijfelgeval mee te nemen."

Koeman heeft nog tot 7 juni de tijd om een beslissing te nemen over zijn definitieve selectie: "Vooralsnog reken ik op ze. Het is te voorbarig om nu al een streep door hun naam te zetten."