De geblesseerde Brian Brobbey houdt zijn conditie momenteel op pijl met een boksles. Daar deelde Joop Nijman zondag een video van op Instagram, waarin de kracht en het doorzettingsvermogen van de Ajax-spits naar voren kwamen.

Brobbey is sinds 3 augustus geblesseerd aan zijn enkel en het is nog onbekend wanneer de 23-jarige aanvaller weer terugkeert bij Ajax. De spits miste de eerste twee duels van de Amsterdammers compleet. Grote concurrent Wout Weghorst scoorde in het eerste competitieduel twee keer tegen Telstar (2-0), maar kwam afgelopen weekend niet tot scoren tegen Go Ahead Eagles (2-2).

Bokstrainer Nijman is de zoon van voormalig freefighter en voormalig Nederlands kampioen karate Hans Nijman, die bijna elf jaar geleden op brute wijze werd geliquideerd in Beverwijk. De politie schreef daar in 2014 over: 'Na het lesgeven bij sportschool de Meer stapt hij op het parkeerterrein tussen het Slangenwegje en de Meerstraat in zijn auto. Hij werd vrijwel direct onder vuur genomen en stierf ter plekke.'

Shirtje van Turkse club

Brobbey verscheen in de ring in een shirt van de Turkse club Kasimpasa, waar zijn broer Derrick Luckassen in 2021 een half seizoen speelde. 433 deelde de beelden van de trainende Brobbey ook op Instagram, wat op een like kon rekenen van kickbokswereldkampioen Rico Verhoeven. Glory, de bond waar Verhoeven voor vecht, reageerde ook: 'Tot snel, Brian!'

Gebrek aan doelpunten

Brobbey kwam in het seizoen 2023/2024 tot achttien goals en negen assists in dertig Eredivisie-wedstrijden. Maar vorig seizoen ging het een stuk minder met de spits. Onder leiding van de verdedigend ingestelde trainer Francesco Farioli was hij slechts goed voor vier doelpunten en drie assists in evenveel competitiewedstrijden.

Het is voor Brobbey te hopen dat hij zijn draai weer weet te vinden onder nieuwbakken trainer John Heitinga. Maar hij koos in de voorbereiding meestal voor Weghorst als spits. Als achtvoudig international Brobbey weer fit is, staat hem dus een fikse concurrentiestrijd te wachten.

Alles over de VriendenLoterij Eredivisie

