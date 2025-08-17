Hoewel de Eredivisie nog maar twee speelrondes oud is, beginnen de eerste contouren van de titelstrijd al zichtbaar te worden. Waar de Eindhovenaren direct hun visitekaartje afgeven, lijkt Ajax flink zoekende naar het gewenste niveau en spel. Het vroege puntenverlies zet direct druk op de Amsterdammers, terwijl PSV al voorzichtig de toon zet in de competitie.

PSV opent het seizoen met twee overtuigende zeges. Daarmee bevestigt de regerend landskampioen hun potentie om ook dit jaar gewoon wéér de topfavoriet te zijn voor het prolongeren van de schaal. Opvallend daarbij is dat PSV deze resultaten behaalde, ondanks 'een héél bedenkelijk niveau' en een team waarin veel nieuwe spelers nog hun draai moeten vinden.

Peter Bosz niet tevreden

Trainer Peter Bosz concludeerde na de wedstrijd tegen FC Twente dat er nog werk aan de winkel is. "Totdat het uitvallen van Pléa waren we de bovenliggende partij, maar daarna waren we het helemaal kwijt. We hadden héél veel balverlies; dan krijg je een ren-je-rot-wedstrijd en daarin zijn andere ploegen misschien wel beter." Toch wijst Bosz ook op de progressie die zichtbaar werd in de tweede helft. "Wat we wél moesten doen, hebben we toen laten zien. Maar het was in de eerste helft écht van een heel bedenkelijk niveau."

PSV weet ondanks mindere momenten wél te winnen en zet daarmee direct een positieve lijn in en dat geeft vertrouwen. Met een relatief eenvoudig programma de komende weken, zoals thuisduels tegen FC Groningen en Telstar, lijkt de ploeg in Eindhoven verdere afstand van de concurrentie te kunnen nemen voordat Ajax op bezoek komt.

Kostbare misstap van Ajax

Bij Ajax is het startschot van het seizoen allerminst overtuigend geweest. De ploeg van John Heitinga boekte een moeizame op promovendus Telstar, een ploeg die als topkandidaat voor degradatie wordt gezien. Een week later verloor Ajax al punten tegen Go Ahead Eagles door met een teleurstellend gelijkspel weg te komen.

Vooral het spelbeeld in Deventer geeft aanleiding tot zorgen. Go Ahead Eagles wist met strak druk zetten de Amsterdamse ploeg te ontregelen, een tactiek waarmee Ajax zelf doorgaans hoopt uit te blinken. Trainer Heitinga sprak na afloop van het duel over 'bijschaven' en 'zoeken naar de juiste balans'. Toch lijkt het probleem dieper te zitten: het gebrek aan intensiteit en tactisch vermogen zet vraagtekens bij de stabiliteit van Ajax.

Topper PSV - Ajax sleutelmoment

Beide ploegen hebben op papier een gunstig programma: PSV treft ploegen als Telstar en FC Groningen, terwijl Ajax een vergelijkbare route volgt met duels tegen Heracles, Volendam, en PEC Zwolle. Toch kan het verschil in mentale kracht al cruciaal zijn. PSV speelt bij vlagen nu al uitstekend, terwijl Ajax kwetsbaarheid toont. De wedstrijd in Eindhoven, waarbij beide titelkandidaten elkaar treffen, kan dan ook wel eens een vroeg sleutelmoment zijn.

Als deze trend doorzet, kan PSV al vroeg een gat slaan en zichzelf stevig positioneren als dé favoriet voor de titel. Voor Ajax is er werk aan de winkel om te voorkomen dat de competitiestart hen al vroeg in het seizoen duur komt te staan.

