Denzel Dumfries is al jarenlang een publiekslieveling bij het Nederlands elftal en verovert nu ook al jaren de harten van Inter-fans. Thuis heeft hij het óók goed voor elkaar: samen met zijn vriendin Jaimy Kenswiel heeft hij drie kinderen. Ze zijn sinds 2015 een stel. Dit is wat we weten over haar.

Dumfries is al ruim tien jaar samen met Jaimy Kenswiel. De twee leerden elkaar kennen in Rotterdam. Daar begon de voetbalcarrière van Dumfries in 2015 bij Sparta. In zijn periode op Het Kasteel leerde hij zijn partner kennen. Tot en met het WK van 2022 in Qatar bleven ze in ieder geval vriend en vriendin. Story kwam toen met het nieuws dat de twee in de zomer van 2023 zouden gaan trouwen.

Opvallende rol in Oranje

Tijdens wedstrijden van het Nederlands elftal speelt Dumfries vaak een hoofdrol. Hij is als verdediger enorm belangrijk met verrassend veel goals en assist, onder meer tijdens het EK van 2021 en het WK van 2022. Ook op het EK van 2024 was Dumfries belangrijk. Dat lijkt hij het komende WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico wederom te worden.

Getrouwd?

Er is nooit 'bewijs' gekomen dat Dumfries en Kenswiel daadwerkelijk zijn getrouwd. De back is gelovig en een man van tradities en gezien ze al kinderen hebben samen, zou het voor de hand kunnen liggen dat de twee inmiddels getrouwd zijn. Op sociale media is Dumfries erg beschermend voor zijn Kenswiel, terwijl zij wat vrijer is in het delen van foto's en video's van zichzelf, haar partner en hun kinderen.

Kinderen Denzel Dumfries

Kenswiel en Dumfries hebben samen drie kinderen: eerst kregen ze een zoontje (Jesiah, geboren in 2020) en een dochter. Over hen is niet veel bekend. In februari 2024 postte Kenswiel een foto op Instagram waarop blauwe cakejes te zien zijn waarop staat: welcome baby. Dat lijkt de aankondiging van de geboorte van een tweede zoontje, zeker omdat ze in de periode daarvoor regelmatig foto's deelde waarop ze met een zwangere buik te zien is. Ze houden de drie kinderen zoals gezegd wel zo veel mogelijk buiten beeld.

Werk Jaimy Kenswiel

Jaimy Kenswiel is naast voetbalvrouw ook zeer actief in haar eigen werk. Ze is oprichter van webshop Four Thousand 4000. Daar was kleding voor zowel mannen als vrouwen te koop. Daarnaast is ze in te huren als partyplanner, als stylist en heeft ze Lovely Booth opgericht. Een platform waar mensen een photobooth kunnen huren voor speciale evenementen. Dumfries en zij doken enkele weken gelden op uitnodiging van het luxe merk Roberto Cavalli nog op bij de Milaan Fashion Week.

Waar wonen Dumfries en Kenswiel?

Dumfries voetbalt bij Inter in Italië. Dat doet de Nederlands international al sinds 2021. In de halve finale van de Champions League in 2025 schreef hij geschiedenis, door als eerste Nederlander bij drie goals betrokken te zijn. Dumfries scoorde twee keer en gaf een assist in het heenduel met FC Barcelona (3-3). Nóg trotser kon Kenswiel zijn over het tweede optreden tegen de Spanjaarden, want de Oranje-international gaf twee assists en had daarmee een ongekend aandeel in het bereiken van de Champions League-finale.

Voor Inter voetbalde hij bij PSV, Heerenveen en dus bij Sparta. In zijn periode in Nederland bleef Kenswiel in Rotterdam wonen. Toen Dumfries naar Italië vertrok, ging ze maar al te graag mee. Over hoe ze wonen in modehoofdstad Milaan, is niks bekend. Wel kocht Dumfries een vrijstaande villa in Rhoon, vlakbij Rotterdam. Daar kunnen ze heerlijk vertoeven als ze in Nederland moeten zijn.

Vriendin Cody Gakpo

Kenswiel deelt op haar socials regelmatig foto's van haar en Noa van der Bij, de vriendin van Cody Gakpo. Dumfries en de Liverpool-aanvaller zijn ploeggenoten bij het Nederlands elftal en speelden eerder ook samen bij PSV. Daar lijkt ook tussen de partners een mooie vriendschap te zijn ontstaan.

Wie weet reist Kenswiel in de zomer ook af naar Noord-Amerika voor het WK voetbal. Het zou voor haar het vierde toernooi zijn tijdens de Oranje-carrière van haar partner. Dumfries deed immers al aan twee EK's en een WK mee.