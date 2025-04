Geliefden van Oranje-spelers genieten na van 'één van de mooiste trips'

Terwijl hun mannen moesten voetballen of herstellen van een blessure, genoten de partners van Cody Gakpo, Denzel Dumfries en Nathan Aké van een heerlijke vakantie. Met z'n drieën trokken ze naar de zon en nu ze weer thuis zijn in de dagelijkse 'sleur', kijken ze met weemoed terug.

Noa van der Bij, de vriendin van Liverpool-aanvaller Gakpo, noemt het nu al 'één van de mooiste tripjes ooit'. Ze deelt veel foto's van Dubai, waar de reis naartoe ging. Van der Bij was daar met Jaimy Kenswiel, de vriendin van Inter-speler Dumfries en Kaylee Aké (de vrouw van Manchester City-verdediger Nathan Aké). Ook namen ze hun kinderen mee.

'Kunnen we alsjeblieft weer terug?'

De trip leverde schitterende plaatjes op. De reacties van de drie vrouwen op elkaars terugblikken spreken boekdelen. "Kunnen we alsjeblieft weer terug?", reageert Van der Bij op Aké. Op haar beurt zegt mevrouw Aké datzelfde onder de post van Kenswiel. De vriendin van Dumfries schrijft erbij dat ze 'de beste tijd had in Dubai'. Dat levert een hoop hartjes op.

Titelfeestjes

De partners van de Oranje-internationals zijn inmiddels weer terug in de steden waar de voetballers in de competitie nodig zijn. Voor Gakpo en Dumfries beloven het mooie laatste weken van respectievelijk de Premier League en Serie A te worden, want zij staan met hun clubs bovenaan en hebben een kampioenschap en bijbehorend titelfeest in eigen hand.

Blessure Nathan Aké

Voor Aké is het een iets mindere periode. De verdediger van Manchester City werd begin maart geopereerd aan zijn voet, nadat hij tijdens een FA Cup-duel geblesseerd uitviel. Die operatie en herstel kost hem nog zeker tot begin mei en mogelijk zelfs langer. Hij kon dan ook lekker mee met de vrouwen en kinderen naar Dubai. Zijn club beleeft het slechtste seizoen in jaren. De huidige nummer 5 van Engeland moet de titel zo goed als zeker aan Liverpool laten na vier jaar op rij landskampioen te zijn geworden.

