Gerwyn Price keert tijdelijk terug naar 'eerste liefde': darter gaat een potje rugby spelen

Darter Gerwyn Price keert voor een keertje terug naar zijn oude liefde: rugby. De Welshman was vroeger professioneel rugbyspeler en voor een speciale gelegenheid heeft hij besloten om voor een keertje weer het veld op te gaan.

Price speelde vroeger als aanvaller in de Welsh Premier Division, het hoogste rugbyniveau van Wales. In 2014 besloot hij te stoppen om zich volledig te richten op zijn dartscarrière. Dat bleek geen verkeerde keuze, want de Welshman werd in 2021 wereldkampioen en stond ook een lange periode op de nummer 1-positie.

De darter maakt voor een keertje de switch terug naar het rugbyveld. Hij gaat op vrijdag 29 maart meedoen met een 'testimonial' voor Martin Jones, een andere oud-rugbyspeler. Die kiest een eigen team en speelt daarmee tegen oud-spelers van de club Neath. Price speelde in zijn carrière ook voor dat team.

Drukke week

Dat betekent dat de agenda van Price die week aardig vol staat. Hij moet op de dag voor de speciale wedstrijd nog meedoen aan speelronde negen van de Premier League in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Daar speelt hij in zijn eerste partij tegen Nathan Aspinall.

De dag na zijn uitstapje naar het rugby moet hij doorvliegen naar München voor het tweede Euro Tour-toernooi van het jaar. Het is te hopen dat de rechterhand van Price heel blijft, want anders is het maar de vraag of hij meedoet aan de German Darts Open. Gelukje voor Price is dat het toernooi vanwege Pasen pas op zaterdag begint. Daardoor kan hij op de vrijdag dus het rugbyveld opstappen.

Keuze voor darts

Price gaf vorige maand aan waarom hij uiteindelijk darts boven rugby verkoos en dat had weinig te maken met zijn plezier in beide sporten. De Welshman vertelde dat er met zijn kwaliteiten nu eenmaal meer te verdienen is als profdarter.