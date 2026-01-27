Robin Groot nam na vorig schaatsseizoen afscheid van haar topsportcarrière, maar sindsdien heeft ze niet stilgezeten. Ze zoekt nog steeds haar fysieke grenzen op en heeft dan ook 'nieuwe sportieve doelen' voor zichzelf gesteld.

Groot vertrok in 2025 bij schaatsteam IKO X2O. Na teleurstellende resultaten en twijfels over haar topsportleven hakte ze de knoop door en nam ze afscheid van haar carrière als schaatsster. Daarna stortte ze zich fanatiek in een nieuw avontuur.

Ze deed namelijk mee aan een aantal Hyrox-wedstrijden, waarin hardlopen wordt gecombineerd met fitnessonderdelen. Groot voltooide afgelopen week nog een duo-race in Amsterdam. Maar inmiddels heeft ze haar focus verlegt naar een ander doel.

Sportief doel

"2026 staat voor mij in het teken van nieuwe sportieve doelen", schrijft ze op Instagram. Ze is dan ook al druk bezig met een nieuwe uitdaging. "Ik train momenteel voor mijn allereerste halve marathon in maart. Daarbij ben ik bewust bezig met alles wat bijdraagt aan een zo goed mogelijke prestatie." Ze zorgt er met speciale kleding en focus op herstel voor dat ze optimaal kan presteren.

Problemen met fitheid

In het verleden heeft Groot vaak problemen gehad met haar fitheid. Dat onthulde ze begin dit jaar aan het Noordhollands Dagblad. "Op momenten dat ik me voor grote toernooien kon plaatsen was ik ziek, had ik corona, ontstoken verstandskiezen of een ontstoken enkel. Ik heb een aantal nationale kampioenschappen met antibiotica gereden. Elke keer was er wel wat." Ze schuurde in haar carrière tegen de Nederlandse top aan, maar lukte het haar nooit om podiumplekken te pakken op het hoogste niveau. Ze flikte het wel eens om vierde te eindigen op het EK allround.

Ook vlak voor de Hyrox in Amsterdam ging het mis. "De afgelopen dagen een beetje ziekjes geweest". liet Groot vorige week weten op Instagram. "Geen ideale voorbereiding, maar het is niet anders."