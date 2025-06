Geterroriseerde Duitse voetbalster (25) slachtoffer van 'smakeloze intimidatie'

Topvoetbalster Giulia Gwinn heeft een onthullend boek uitgebracht. De aanvoerster van het Duitse nationale vrouwenelftal geeft zo een wel heel bijzonder inkijkje in haar leven. "Veel influencers en vrouwen uit andere vakgebieden verdienen daar veel geld", stelt Gwinn onder meer over zichtbaar zijn op een speciaal platform.

De topvoetbalster heeft het boek samen geschreven met WELT-sportjournalist Julien Wolff. Hierin deelt Gwinn anekdotes die nog niemand kent. Sommige hiervan zijn mooi, maar andere zijn schokkend.

Zo krijgt Gwinn met enige regelmaat nogal ongewenste berichten. "Ook ik maak seksisme mee. Ik krijg steeds weer naaktfoto’s toegestuurd van mannen. Zogenaamde ‘dickpics’, waarop hun geslachtsdeel te zien is. Om de paar dagen ontvang ik zulke berichten op Instagram. Deze foto’s komen altijd van anonieme accounts. Ik verwijder de foto’s en berichten en rapporteer de accounts."

Ze vervolgt: "Het is gewoon smakeloze intimidatie. Ik heb gaandeweg een soort radar ontwikkeld voor dit soort berichten en open de berichten die ik vermoed direct niet. Op zulke berichten moet je gewoon niet reageren, altijd de afzender blokkeren en melden.“

Vreemde verzoeken

Naast deze nare berichten, kreeg de Duitse ook verzoeken van de Playboy. "Mooie en esthetische foto’s, dat zonder twijfel. Maar niets voor mij. Af en toe een bikini­foto op mijn account plaatsen, vind ik prima. Alles daarboven gaat mijn persoonlijke grens over."

Niet alleen de Playboy heeft Gwinn benaderd voor wat klussen, zelfs beruchte het platform OnlyFans nam contact met haar op. "Veel influencers en vrouwen uit andere vakgebieden verdienen daar veel geld. Soms heel, heel veel geld, dat merk ik wel. Meestal met zeer onthullende foto’s. Het platform is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar en wil blijkbaar diverser worden. Toch denk ik geen seconde na over het verzoek van OnlyFans. Ik zal zoiets nooit doen."

Vlecht

Gelukkig staan er in het boek ook positieve verhalen. Zo staat Gwinn bekend om de opvallende vlecht in haar haar. Ze vertelt hoe dat kapsel tot stand is gekomen. "Aan het begin van mijn professionele carrière speelde ik altijd met een knot. Maar na een kappersbezoek vlak voor het WK 2019 paste mijn haar niet meer in die knot. Daarom besloot ik om een vlecht te nemen. En die viel erg goed in de smaak."

Ze vervolgt: "Ik heb het gevoel dat de vlecht mij geluk brengt. Ik ben best wel een beetje bijgelovig. Dus blijf ik bij deze speelfrisuur. Inmiddels kan ik hem in vijf minuten maken.“

Giulia Gwinn

Gwinn maakte op zestienjarige leeftijd haar debuut in het betaalde voetbal voor SC Freiburg. Na vier jaar voor die club te hebben gespeeld, vetrok ze in 2019 naar Bayern München. Daar heeft ze drie keer de Bundesliga voor vrouwen gewonnen. Op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs haalde ze een bronzen plak met het Duitse elftal.