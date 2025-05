Oud-voetballer Jan van Halst deelt emotionele momenten met zijn gezin: 'Binnen een minuut lagen de tissues op tafel'

Oud-voetballer Jan van Halst heeft woensdag zijn boek Kopzorgen gepresenteerd. In de autobiografie is hij openhartig over emotionele momenten en zijn worstelingen met faalangst. "Ik heb heel veel dingen meegemaakt."

De keuze om een boek te schrijven lag voor de hand voor de oud-speler van onder andere FC Twente, Ajax en Vitesse. "Het is misschien verrassend voor velen, maar niet voor mij. Ik heb altijd wel iets gehad met taal, met woorden, met zinnen. En toen ik stopte met voetbal, is het altijd afwachten, wat ga je dan doen?", legt hij uit aan Sportnieuws.nl.

Emotionele brieven

Hij begon met het schrijven van columns voor een regionale krant in Twente. "Vond ik ook leuk om te doen. Maar de echte fascinatie is ontstaan toen ik thuis brieven ben gaan schrijven naar mijn kinderen en naar mijn vrouw. Dat is met name met kerst."

Plotselinge huilbui van voetballer krijgt mogelijk staartje: 'Premier League-club overweegt in te grijpen' Het was een opmerkelijk beeld afgelopen weekend: West Ham United-voetballer Lucas Paquetá barstte tijdens het duel met Tottenham Hotspur plotesling in tranen uit. Zijn vrouw verklaarde later dat het met het onderzoek naar de Braziliaan te maken had en zijn club lijkt nu maatregelen te gaan treffen.

Met de feestdagen geeft Van Halst zijn gezin een persoonlijk cadeau om met hen terug te blikken op het afgelopen jaar. "Ik weet nooit wat ik moet geven en ben ook niet de meest attente man", zegt de analist van Ziggo Sport. "Dus ik dacht: ik schrijf een brief."

Daarin kan hij zijn gevoelens uiten. "Dat is ook wel een beetje laf. En ik merkte hoeveel impact dat op mij had", vertelt de 56-jarige. "Door terug te kijken op dat jaar van je kinderen, met je vrouw samen. Ieder mens maakt natuurlijk wel emotionele momenten mee. Dat legde ik dan vast in die brieven."

Het gezin hield het niet droog tijdens het lezen ervan. "Als ik dan op kerstochtend die brieven op een bordje neerlegde, nou binnen een minuut waren alle tissues op tafel. Dat werkte emotioneel." Zijn kinderen en vrouw spoorden hem aan om zijn belevenissen ook met de buitenwereld te delen in een boek. "Toen ben ik wat hoofdstukjes gaan schrijven en dat ging van kwaad tot erger."

Voetballegende Ruud Gullit trotseert bizarre omstandigheden, voorspellende gaven blijken nét niet goed Ruud Gullit pendelt lekker heen en weer tussen Nederland en Qatar. De Nederlandse ex-topvoetballer wordt tijdens Europese duels ingevlogen door BeINSports om analyses en commentaar te geven op bijvoorbeeld Champions League-wedstrijden. Maar voorafgaand aan Inter - FC Barcelona in de halve finale beleefde hij heftige omstandigheden.

Kopzorgen

Dus verscheen woensdag zijn boek, met de titel Kopzorgen. Die naam past bij het piekeren van Van Halst tijdens diepe dalen, maar hij genoot ook van piekmomenten: "Dat gebeurt allemaal achter in dat hoofd en heb ik ook meegemaakt natuurlijk."

Faalangst

Op een gegeven moment in zijn carrière ging hij wel wat te veel in zijn hoofd zitten. "Als voetballer kreeg ik al een beetje last van faalangst. Dat wist niemand, want iedereen dacht dat ik zo'n karakterspeler was die zich nergens wat van aantrok. Maar dat was helemaal niet zo."

Jan van Halst opnieuw als schuldige aangewezen bij Ajax Valentijn Driessen heeft in zijn column Jan van Halst opnieuw als schuldige aan gewezen voor de onrust bij Ajax. Van Halst schoof aan bij voetbalpraatprogramma Rondo om te praten over zijn aandeel als commissaris technische zaken en later als algemeen directeur ad-interim. Driessen miste elke vorm van zelfreflectie.

Ook later als bestuurder bij FC Twente en Ajax maakte hij veel mee. "Leuke dingen, succesvolle dingen maar ook minder leuke. Ja, dan dan gebeurt er toch wat in je hoofd en het is niet alleen bij mij zo. Ieder mens maakt in zijn of haar leven dingen mee die minder leuk zijn en dan krijg je kopzorgen. Hoe ga je daarmee om? Dat beschrijf ik eigenlijk."