Kelly Piquet was een van de hoog geëerde gasten van Red Bull Racing tijdens de GP van Brazilië. Het model is de vriendin van Max Verstappen en was dus in de pitbox getuige van een sensatie. Haar vriend moest voor straf vanuit de pitstraat starten, maar reed van P19 naar P3 met een ware inhaalrace. Glunderend deelde ze beelden van achter de schermen.

De 36-jarige Piquet is half-Braziliaans en half-Nederlands, geboren in Duitsland. Volgt u het nog? Ze is de dochter van de Braziliaanse racelegende Nelson Piquet en van het Nederlandse model Sylvia Tamsma. Het is dus niet raar dat ze al dagen voor de GP van Brazilië in Sao Paulo naar haar thuisland ging om onderdeel te zijn van het raceweekend. Ze zag zaterdag nog een dramatische kwalificatie van Verstappen, maar dat maakte hij zondag tijdens de hoofdrace meer dan goed.

Zelden aanwezig

Ze begon haar bezoek aan het legendarische circuit nog met een make-up-video, maar daarna dook ze op in de pitbox van Red Bull Racing. In beeld tijdens de uitzending kwam ze nauwelijks, want de regie was veel te druk met de tientallen inhaalacties op de baan. Niet alleen van Verstappen zelf, maar ook in het middenveld. Het werd een sensationele race waar alles in zat en dus had Piquet een goede keuze gemaakt. De laatste maanden reist Piquet namelijk zelden nog naar het circuit waar haar geliefde moet racen.

Opvoeding in bomvolle kalender

Dat heeft alles te maken met haar carrière als model, maar vooral omdat ze voor de tweede keer moeder is geworden. Samen met Verstappen is ze sinds afgelopen voorjaar trotse ouder van dochtertje Lily. De opvoeding komt veelal op de schouders van Piquet te liggen, omdat de Nederlander in één van de drukste Formule 1-kalenders ooit zit, met liefst 24 races. Aangezien er maar 52 weken in een jaar zitten en het seizoen in maart pas begon, geeft dat wel aan hoe druk Verstappen is.

i Kelly Piquet deelde beeld vanuit de pitbox tijdens de GP van Brazilië. ©Instagram

Instagram

Maar in Brazilië was het stel weer eens herenigd. Piquet glunderde bij de podiumceremonie, waar ze haar geliefde zijn verworden P3 zag vieren. Ze werd volop in beeld genomen toen ze filmde hoe Verstappen met de champagne spoot en de felicitaties in ontvangst nam. Haar Instagram zal zich de komende uren vullen met veel beelden vanuit de pitbox en rondom de podiumceremonie.

'Tweede of derde thuisland'

Voor Verstappen is het vanwege zijn verleden op het circuit én de vergelijkingen met Nelson Piquet én de andere Braziliaanse legende Ayrton Senna, 'zijn tweede of derde thuisland' volgens de Viaplay-commentatoren. De GP van Nederland is dan nummer 1, de GP van België nummer 2 (vanwege zijn Belgische moeder) en Brazilië dan drie. Verstappen en Piquet wonen ook nog eens in Monaco, maar het rijke staatje herbergt veel meer coureurs en is dus geen thuisrace te noemen, alleen qua letterlijke afstand tot zijn huis.