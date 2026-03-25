Voor de shorttrackers en schaatsers zit het lange olympische seizoen er eindelijk op en dus is er tijd om eens goed te ontspannen. Veel toppers hebben het vliegtuig genomen om flink bij te tanken. Zo ook Jens van 't Wout en Zoë Deltrap. Het liefdeskoppel uit het shorttrack zit op een fraai eiland en vierde daar dinsdag een bijzondere dag.

Het was op 24 maart namelijk de verjaardag van Deltrap, die 21 jaar werd. Dat vierde ze samen met haar 24-jarige vriend Van 't Wout. De twee zien elkaar al het hele jaar door vanwege de vele wedstrijden bij het shorttrack, maar kunnen nu ook in andere omstandigheden van elkaar genieten. Na de WK shorttrack in het Canadese Montréal kozen de twee het vliegtuig naar Sint-Maarten, het Caribische eiland binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Daar is het lekker weer en dat deelt het stel maar al te vraag.

Deltrap en Van 't Wout trokken samen op en deelden nog wat spaarzame beelden met de buitenwereld. Deltrap plaatste op haar Instagram Story een foto van het koppel, Van 't Wout liet op zijn beurt een kort filmpje achter, waarop te zien is dat de twee lekker rustig aan doen en ontspannen op het strand liggen.

i Jens van 't Wout en Zoë Deltrap genieten van hun vakantie © Instagram Zoë Deltrap

Lang seizoen met Olympische Winterspelen

Het uitrusten is wenselijk na een lang en slopend seizoen. Op de WK werd duidelijk dat de shorttrackers allemaal op hun laatste benen liepen. Velen maakten er ook geen geheim van dat ze behoorlijk moe waren en vakantie konden gebruiken. Het seizoen was dan ook behoorlijk lang. Eerder was er onder meer een EK in Tilburg, maar het absolute klapstuk waren natuurlijk de Olympische Winterspelen. Dat werd voor TeamNL een daverend succes met een historisch aantal medailles én een iconische derde plaats op de medaillespiegel.

Daar hadden de shorttrackers een enorme rol in. Xandra Velzeboer won tweemaal goud en dat deed Jens van 't Wout ook. Hij won de 1000 en 1500 meter. Op de 500 meter greep hij brons, zijn broer Melle pakte het zilver. En dan was er nog de historische gouden plak op de relay bij de mannen, die met overmacht de olympische titel op hun naam schreven. Nederland won bij het shorttrack dus vijf goud, één zilver en één brons. Dat waren net zo veel olympische titels als bij het langebaanschaatsen.