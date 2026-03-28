Voor de Olympische Winterspelen 2026 begonnen waren shorttrackers Jens van 't Wout en Melle van 't Wout absoluut bekende namen bij de schaatsvolgers. Maar ze behoorden nog niet tot de categorie sporters bij wie in Nederland alleen de voornaam genoeg is om te weten om wie het gaat. Dat is inmiddels anders, zo merken ook hun trotse ouders.

Jens van 't Wout werd een van de grootste gouddelvers van de Olympische Winterspelen in Italië. Hij won de 1000 meter, 1500 meter en met het Nederlandse team de relay voor mannen. Melle van 't Wout zat ook in dat gouden team en pakte brons op de 500 meter.

Ouders

Hun ouders Jan en Nanette van ’t Wout zijn er nog verbaasd over. "Dan denk je: hoe hebben ze dit gedaan?", zegt Jan tegen Schaatsen.nl. "De grootste wedstrijd die er is schrijven ze gewoon op hun naam. We hoopten dat Jens misschien één medaille zou halen. Welke kleur maakte niet uit."

Een weekje voor de opening van de Winterspelen kregen zijn ouders een berichtje van Jens. Hij gaf aan zich sterker dan ooit te voelen. Dat mocht ook wel, na een seizoen waarin hij zijn portie wel had gehad qua ziektes en blessures. "Hij stond ontspannen aan de start. Dat was nieuw. Geen spanning, gewoon zin om te racen. Dat is denk ik de sleutel geweest", meent Jan.

Gekkenhuis

Na de eerste gouden plak van Jens van 't Wout werd het een gekkenhuis voor het koppel. Iedereen wilde wat van ze: tv-zenders, lokale media, vrienden, vage bekenden. "Onze telefoons stonden niet meer stil. Journalisten uit heel Nederland probeerden ons te bereiken. Zelfs via onze winkel ‘De Welzijn Winkel’ in Sneek zochten ze contact", vertellen ze.

Trots

Trots zijn ze, megatrots, maar niet zozeer omdat hun jongens toevallig een paar plakken hebben veroverd. Meer om de manier waarop dat is gebeurd en ook hun reactie op het grootse succes. "Het zijn gewone, leuke gasten. Ze blijven zichzelf", constateren ze.

Wel werd het allemaal té hectisch. Wat dat betreft is het fijn dat, na ook nog de WK shorttrack, er eindelijk weer rust is gekomen in hun levens. "Iedereen wil wat van je. Je wilt niemand teleurstellen. Dat maakt het zwaar", zeggen ze.