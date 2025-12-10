Fernando Alonso mag na een lang seizoen eindelijk genieten van een welverdiende vakantie, maar toch is er woensdag bijzonder nieuws over hem naar buiten gekomen. De 44-jarige Formule 1-coureur gaat namelijk in 2026 zijn eerste kindje krijgen.

Alonso heeft in zijn leven de nodige relaties gehad en was zelfs ooit enkele jaren getrouwd, maar kinderen kwamen er nooit. Dat gaat snel veranderen, want zijn vriendin Melissa Jimenez is volgens het Spaanse Hola! in verwachting van een baby. Zij is volgens het medium in maart uitgerekend.

Jimenez is namens DAZN verslaggever van de Formule 1 en moest in het verleden voor haar werk ook weleens haar geliefde interviewen. De afgelopen races was ze echter afwezig en dat bracht de geruchten op gang dat ze mogelijk in verwachting zou zijn. Bronnen rond het stel bevestigen dat nu aan het Spaanse medium en volgens hen zijn Alonso en Jimenez 'dolgelukkig'.

De timing van de bevalling kan voor Alonso overigens ook nog een probleem opleveren, want in maart worden de eerste drie races van 2026 gereden. Op 8 maart moet hij rijden in Australië, een week later in China en op 29 maart wordt hij verwacht in Japan. Het is nog onduidelijk of Alonso één van die races overslaat las zijn vriendin dan moet bevallen.

Vriendin Alonso heeft bekende ex

Alonso en Jimenez zijn volgens de Spaanse media sinds 2023 een koppel, maar ze laten maar weinig los over hun relatie. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat Jimenez voor haar werk verslag moet doen van races waarin Alonso meedoet. Door niet over hun relatie uit te wijden, zou er nog enige vorm van objectiviteit blijven bestaan.

Waar Alonso voor het eerst papa gaat worden, zal het voor Jimenez al haar vierde kindje worden. Ze kreeg eerder al drie kinderen met de Spaanse voetballer Marc Bartra, die jarenlang voor FC Barcelona speelde en inmiddels uitkomt voor Real Betis. De twee kregen in 2014 een relatie en trouwden drie jaar later, maar gingen uiteindelijk ergens in 2021 uit elkaar.

Select gezelschap

Alonso zal na de geboorte van zijn eerste kind overigens toetreden tot een heel select gezelschap. Er zijn in de Formule 1 namelijk maar weinig coureurs met kinderen. Nico Hülkenberg begon in 2025 als enige vader aan het seizoen, maar kreeg in het voorjaar gezelschap van Max Verstappen na de geboorte van zijn dochter Lily. Aangezien Sergio Pérez in 2026 terugkeert op de grid zullen er naast Alonso drie andere vaders actief zijn in de sport.