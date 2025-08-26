Jannik Sinner is de US Open dinsdag goed begonnen. De Italiaan zit weer helemaal goed in zijn vel nadat hij vorige week nog ziek moest opgeven in Cincinnati en dat komt misschien wel doordat hij naast de baan het geluk lijkt te hebben gevonden. Sinner deed een opvallende uitspraak over zijn liefdesleven in aanloop naar het toernooi.

Sinner is samen met Carlos Alcaraz de grote favoriet om de US Open te winnen en daarbij heeft de Italiaan ondanks zijn opgave van vorige week wel nog een streepje voor op zijn Spaanse rivaal. De nummer 1 van de wereld won tenslotte de laatste drie grandslamtoernooien op hardcourt, waaronder de editie van vorig jaar in New York. Ook versloeg hij Alcaraz in de eindstrijd op Wimbledon.

Rond de Spanjaard waren er de afgelopen tijd heel veel geruchten over zijn liefdesleven op gang kwamen doordat hij het wel heel erg gezellig had met collega Emma Raducanu, met wie hij samenspeelde in het gemengd dubbelspel. Sinner heeft in New York ook voor speculaties over een mogelijke relatie gezorgd door zijn uitspraak in een interview met Corriere Della Sera. De Italiaanse krant wilde van Sinner weten of hij op dit moment verliefd is en daar gaf hij een opvallend antwoord op: "Ja, maar ik praat niet over mijn privéleven."

Hectisch liefdesleven

Het is dan ook de grote vraag of die verliefdheid momenteel wordt beantwoord en wie dan zijn partner is. De Italiaan kende een hectisch jaar door een schorsing vanwege een dopingtest, maar ook buiten de baan was het rumoerig. Sinner vierde zijn titel in New York vorig jaar nog samen met collega-tennisster Anna Kalinskaya, maar die relatie ging vervolgens uit.

Zijn ex-vriendin Maria Braccini dook vervolgens op in een aantal steden waar Sinner toevalig op hetzelfde moment toernooien speelde, maar van een verzoening bleek uiteindelijk geen sprake. Tijdens zijn schorsing werd de Italiaan vervolgens zoenend gespot met het acht jaar oudere Russische model Lara Leito. Een relatie kwam daar echter niet uit voort, want enkele maanden geleden vertelde Sinner vrijgezel te zijn.

Op dat gebied zijn er inmiddels dus wel ontwikkelingen geweest. Het blijft echter onduidelijk met wie Sinner op dit moment gelukkig is. Hij werd tijdens Wimbledon wel gelinkt aan model Laila Hasanovic, die eerder een relatie had met voormalig F1-coureur Mick Schumacher, maar het is onduidelijk of daar een kern van waarheid in zit.

