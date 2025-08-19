Yolanthe Cabau, de ex-vrouw van voormalig topvoetballer Wesley Sneijder, heeft tot grote onrust gezorgd bij haar familie en vrienden. Die kregen een aantal vreemde telefoontjes van de actrice en onderneemster. Het leidt tot veel paniek en tranen.

Cabau belt als eerste haar broertje Xabier op met een prangende vraag. "Xab... Xab?", begint ze met overslaande stem. "Waar ben je?" Nadat hij antwoordt vervolgt ze haar verhaal. "Ik heb iemand aangereden en ze hebben me opgepakt omdat ik was doorgereden. Nu staan er allemaal paparazzi voor de deur bij het bureau."

Het gaat om een prankcall, waarbij Yolanthe haar broer in de maling neemt tijdens een interview met ELLE. Xabier heeft echter niks in de gaten. Hij wil meteen naar het politiebureau komen om de paparazzi af te leiden. "Geef me een seconde", brengt hij uit. "Niet ophangen, niet ophangen", roept Yolanthe.

'Helemaal in paniek'

"Nee, niet ophangen. Ik ga wat regelen voor je", zegt Xabier. Hij vraagt naar het adres, maar op dat moment grijpt Yolanthe in. "Xab, dit is een prankcall", zegt ze met een lach. Xabier heeft nog steeds niet door wat er aan de hand is. "Waar moet ik heen?" "Nee het is een grap", legt ze nogmaals uit. "Yo, ik was helemaal in paniek, man", aldus haar broer. "Ik dacht: ik kom gelijk naar je toe."

Het belletje smaakt naar meer en Yolanthe belt vervolgens ook haar moeder op met het nieuws dat ze een tv-programma mag presenteren. Daar gaat ze eens goed over nadenken. Als Yolanthe ook haar vertelt dat het om een grap gaat barst ze in lachen uit. Maar de prankcall op beste vriendin Jennifer loopt anders af.

In het telefoontje naar beste vriendin Jennifer pakt de actrice het anders aan. "Jenn, hé Jenn... Ik ben mijn Cabau-creatine vergeten bij jou op het aanrecht en die wil ik echt super graag innemen, alleen... Kun je die alsjeblieft naar me toe brengen?", vraagt de actrice.

Tranen

"Yo, ik heb echt geen tijd om dit nu te brengen. Ik ben bezig met mijn show", reageert Jennifer. Maar Yolanthe accepteert geen nee. "Ik heb het gevoel dat ik dat nu echt nodig hebt. Het is 50 minuutjes rijden en dan ben je weer thuis." "50 minuten? Wat?", roept haar vriendin uit. "Yo, ik vind het echt niet leuk. Ik word hier gewoon echt verdrietig van", zegt Jennifer waarna ze de verbinding verbreekt.

Yolanthe belt haar terug, maar Jennifer neemt niet op. "Ik ben mijn beste vriendin kwijt", zegt ze. Uiteindelijk krijgt ze haar toch te pakken. Jennifer is in tranen. "Het was een prankcall", zegt Cabau. "Ik dacht ik doe niks goed", brengt Jennifer snikkend uit. "Nu ga ik ook huilen", aldus Yolanthe.

Wesley Sneijder

In het interview met ELLE sprak Yolanthe ook over haar scheiding met voormalig Oranje-international Sneijder. Cabau gaat in op roddels en gemene beschuldigingen aan haar adres. Zo werd eerder dit jaar gespeculeerd dat ze haar huis in Los Angeles niet zelf kan betalen en dat ze bakken met geld kreeg of krijgt van Sneijder.

"Ik moet je eerlijk zeggen dat het me eerst nooit raakte. Je weet zelf de waarheid, dus dan doet een leugen geen pijn", zo reageert ze. "Maar het begint pijn te doen als je merkt dat een heel land het gelooft. En ik heb ook een kind en dit is niet hoe ik hem grootbreng. Ik doe alles zelf. En dat kan ik." Cabau en Sneijder hebben samen een zoon: Xess Xava.