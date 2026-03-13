Ex-handbalkeepster Tess Lieder-Wester heeft gereageerd na een brute 'moord'. Ze is momenteel te zien in het RTL-programma De Verraders, maar na twee afleveringen is de voormalig Oranje-international al uit op wraak.

"Mijn gezicht als ik uit ben op wraak", schrijft Lieder-Wester bij een foto van zichzelf uit het programma. Het 32-jarige handbalicoon deed mee aan realityshow De Verraders, waarin bekende Nederlanders worden opgedeeld in 'verraders' en 'getrouwen'. De drie verraders kunnen elke nacht een getrouwe 'vermoorden' en in de derde aflevering was Lieder-Wester het slachtoffer. Zij moest het spel verlaten.

"Nee, niet nu al toch?", was de eerste reactie van Lieder-Wester toen ze hoorde dat de verraders haar hadden omgelegd. "Daarna kwamen de tranen, daarna de woede. Want waarom?", vraagt ze zich af.

'Wat heb ik lang gebaald'

Toch heeft ze genoten van het spel en goede vriendschappen gesloten met haar medekandidaten. "Wat een feestje om aan dit programma mee te doen en wat heb ik lang gebaald. Eigenlijk nu nog steeds", vervolgt ze. "Zoveel dingen anders willen doen en eigenlijk toch heel blij het spel te hebben gespeeld zoals ik ben."

Haar man, oud-voetballer Mart Lieder, had Tess al gewaarschuwd. "Hij zei: 'Als jij het spel speelt zoals je bent, ben je zo weer thuis.'" Daar wilde het handbalicoon niets van weten, maar hij kreeg dus toch gelijk. "Gek hoe alles in een stroomversnelling komt zodra je het spel binnenstapt, once in a lifetime."

Handbalcarrière

Lieder-Wester stopte in 2024 als handbalkeepster bij het Nederlands elftal en na het seizoen 2024/2025 besloot ze om helemaal met pensioen te gaan. Ze heeft een kindje met voetballer Mart Lieder en het leven als topsporter en moeder werd steeds lastiger te combineren. Maar ze heeft de sport niet helemaal vaarwel gezegd. Zo was ze in december 2025 actief als ambassadeur van het WK handbal in eigen land en maakte ze voor Sportnieuws.nl een exclusieve serie over het eindtoernooi.