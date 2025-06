Handbalster Estavana Polman faalt hopeloos in gezelschapsspel, dochter reageert geschokt: 'Lekker bezig'

Etavana Polman kan niet overal de beste in zijn. Dat bleek maar weer op vakantie in Spanje, waar ze zich samen met een ander Nederlands gezin vermaakte met een potje Jenga. Dat liep desastreus af voor Polman, zo was te zien op Instagram. 'Lekker bezig', schreef een vriendin van Polman.

Polman was aan zet om een blokje uit de toren te halen. Voorzichtigheid troef bij de Oranje-international, maar toen ze hem eruit viste viel heel de toren om. Polman zelf baalde natuurlijk als een stekker, terwijl een jongen dicht bij de tafel schrok van alle steentjes die naar beneden kwamen. Op de achtergrond stond Jesslynn, de zevenjarige dochter van de handbalster en oud-voetballer Rafael van der Vaart, met de handen in het haar.

Diezelfde Jesslynn bleek eerder in de vakantie een stuk beter te zijn in spelletjes. Net als papa en mama heeft ze een goed balgevoel, zo was te zien op beelden waarin ze een kleine basketbal door een basket schoot.

Vakantie in Spanje

Sinds halverwege mei zit het seizoen erop voor Polman, die speelt voor de Roemeense handbalclub Rapid Bucuresti. Het seizoen verliep met horten en stoten. In de nationale competitie werden ze vijfde, in de beker eindigden ze als vierde en er was vroegtijdige uitschakeling in de Champions League. Na het seizoen vloog ze naar Nederland, voor wat tv-werk, om vervolgens naar Spanje te gaan.

Daar gingen Polman, Van der Vaart en hun dochter naar de eettent ter ere van de overleden volkszanger André Hazes. Zijn vrouw Rachel opende in 2024 een brasserie in Torremolinos, een populaire trekpleister vlak bij Malaga.

WK in eigen land

Polman werd eerder al trainend gespot aan de Costa del Sol. Ze moet immers in shape blijven voor een bijzonder seizoen. Eind dit jaar is in Nederland en Duitsland namelijk het WK handbal. Het Nederlandse handbalteam werd bij de loting in het Noordbrabants Museum in Den Bosch in Groep E gestopt, met verder Oostenrijk, Argentinië en Egypte. Polman werd in 2019 wereldkampioen handbal, daarna won Oranje geen medailles meer op eindtoernooien.

Polman werd na de Olympische Spelen, waar ze uitgeschakeld werd in de kwartfinales, even uit de nationale ploeg gehouden, omdat de nieuwe bondscoach Henrik Signell wilde verjongen. Begin dit jaar maakte ze haar rentree.