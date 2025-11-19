Louis van Gaal leende zich dinsdagavond graag als aandachtstrekker voor een ex-speler van hem. Tijani Babangida, die Ajax in het seizoen 1996-1997 naar de halve finales van de Champions League schoot, bracht een boek uit. Niet alleen Van Gaal, maar ook prominenten als Huub Stevens en Arthur Numan wilden er maar wat graag zijn voor hun oude pupil en tegenstander. Vooral ook vanwege zijn 'hartverscheurende verhaal'.

De 52-jarige Babangida maakte in Nederland furore bij Ajax, Roda JC en VVV-Venlo. De Nigeriaanse vleugelaanvaller speelde bijna 200 duels in de Eredivisie en scoorde daarin meer dan zestig goals. In zijn uitgebrachte boek Tussen zon en schaduw besteedt hij uitgebreid de aandacht aan zijn mooie voetbalcarrière, maar is er ook ruimte voor verdriet. Anderhalf jaar geleden raakte hij betrokken bij een zwaar auto-ongeluk, waarbij hij zijn zoontje en broer verloor. Zijn vrouw raakte zwaargewond. Daarom was de opkomst van diverse grootheden uit de voetbalwereld niet zo gek. Allemaal wilden ze hem steunen.

'Hij betekent zoveel voor mij'

Oud-trainer Huub Stevens omschrijft Babangida het treffendst: "Hij lacht van buiten, maar hij huilt van binnen", zei Stevens in gesprek met Sportnieuws.nl op de boekpresentatie van 'Baba'. Toch kreeg niet hij, maar Van Gaal de eer om het voorwoord te schrijven en het eerste boek te overhandigen aan Babangida. De Nigeriaan vertelt over hun bijzondere band. "Het is heel belangrijk en ik heb bewust gekozen voor Van Gaal. Hij betekent zoveel voor mij en voor mijn voetbalcarrière", zegt hij in gesprek met deze site. "Ik heb hele mooie herinneringen aan hem. Hij gaf mij de kans en had het vertrouwen in mij. We hebben een hele bijzondere band. Ik heb in één jaar heel veel van hem geleerd."

'Misschien wel het mooiste compliment'

In zijn boek omschrijft Babangida ex-PSV'er Arthur Numan als zijn moeilijkste tegenstander op het veld. De Nederlandse verdediger ziet dat als een groot compliment. "Ik hoorde dat ik in zijn boek voorkwam. Het waren altijd pittige duels die we hadden. We hebben mooie wedstrijden tegen elkaar gespeeld en ik heb mooie herinneringen aan hem. Het is misschien wel het mooiste compliment wat je kan krijgen als verdediger, als iemand jouw noemt als moeilijkste tegenstander."

'Hartverscheurend'

Ondanks de glimlach staat Numan ook stil bij de tragische kant van het verhaal van Babangida. "Ik vind het heel mooi dat hij een boek durft uit te brengen. Wat hij heeft meegemaakt de afgelopen twee jaar met dat ongeluk... Dat hakt er in. Dat is hartverscheurend als je dat allemaal te horen krijgt. Hij heeft toch besloten om alles naar buiten te brengen, ook voor de jeugd. Zoals Babangida is, altijd lachen en altijd een voorbeeld. Die lach op zijn gezicht geeft wel aan hoe hij in het leven staat."