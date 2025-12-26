Is er een nieuw en wereldberoemd liefdeskoppel in de maak? In Italië weten ze het zeker. Daar pakt de meest gerenomeerde sportkrant van het land uit met een verhaal over de bekende actrice Sydney Sweeney én een topvoetballer. Tussen hen zou er het nodige spelen.

La Gazzetta dello Sport, de geroemde roze sportkrant van Italië, kan er niet omheen. De geruchten tussen de enorm populaire actrice en profvoetballer Christian Pulisic worden steeds hardnekkiger. De Amerikaan van AC Milan staat zo in het middelpunt van de belangstelling in Italië en de Verenigde Staten, waar ze geen genoeg van de mogelijke romance kunnen krijgen.

Gesprek van de dag

De Italiaanse krant analyseert waar de aandacht vandaan komt. Het gerucht ontstond namelijk in Italië, maar bereikte in de huidige tijd van sociale media natuurlijk razendsnel de Verenigde Saten. "Het begon allemaal op de Instagram-pagina DNA Da Bomber, wat een lawine aan reacties, commentaren en memes veroorzaakte. Het nieuws ging viraal op sociale media. Bevestigingen? Die zijn er vooralsnog niet, maar dit verhaal is hét gesprek van de dag," schrijft het medium. De Italianen zijn overigens van mening dat het nieuws in hun land met enthousiasme is ontvangen, maar de reacties in de Verenigde Staten juist verdeeld zijn.

De geruchten zullen niet minder worden als je het liefdesleven van beiden onder de loep neemt. De 27-jarige Pulisic, die eerder vor Borussia Dortmund en Chelsea speelde, lijkt al tijden vrijgezel. Hij had een tijdlang een relatie met Alexa Melton, maar met die golfster is hij al tijden niet meer in het openbaar verschenen. Ook zijn er al lange tijd geen gezamelijke foto's op hun sociale media-accounts geplaatst.

Bruiloft gaat niet door

Sweeney is een jaartje ouder dan Pulisic. De actrice is onder meer bekend van series als Euphoria en The White Lotus en films als Anyone But You. Ze was jarenlang samen met Jonathan Davino en zou zelf gaan trouwen, maar dit voorjaar ging het verloofde koppel officieel uit elkaar. Sindsdien zijn er natuurlijk de nodige geruchten over Sweeney. Eerder werd ze nog gelinkt aan zakenman Scooter Braun. En nu dus aan Pulisic.