Het is geen geheim dat bekende voetballers regelmatig berichten sturen naar vrouwen die ze wel zien zitten, maar één iemand wordt daar de laatste tijd mee overspoeld. De wereldberoemde actrice Sydney Sweeney zag eerder dit jaar een einde komen aan haar relatie en dat is veel spelers in met name de Premier League ook opgevallen.

Het Engelse medium The Sun schrijft dat de 27-jarige Sweeney de laatste tijd bakken met berichtjes krijgt van bekende voetballers. Dat zouden met name spelers zijn die op dit moment onder contract staan bij Manchester United, Liverpool en Arsenal. Zij hebben duidelijk goed op zitten letten, want aan het begin van dit jaar liep de relatie van de actrice op de klippen.

Sweeney, die bekend is van haar rollen in Euphoria en The White Lotus, was sinds 2018 samen met zakenman Jonathan Davino. Samen produceerden ze ook een aantal films. De twee raakten in 2022 verloofd en alles leek dus goed te gaan. Sweeney en Davino zouden dit jaar in het huwelijksboodje stappen, maar gingen eerder dit jaar plotseling uit elkaar en dus werd de bruiloft afgeblazen.

Premier League-spelers wagen hun kans

Dat heeft een aantal topvoetballers uit de Premier League ertoe aangezet om hun kans proberen te grijpen bij Sweeney. Het Britse medium sprak met een bron rond de Amerikaanse actrice. Daaruit blijkt dat ze aan aandacht momenteel geen gebrek heeft. "Haar Instagram dm's staan vol met berichten van bekende mannen die met haar in contact willen komen", vertelt de persoon.

"Het zijn vooral spelers van teams als Liverpool, Manchester United en Arsenal. Ze bieden haar reizen naar Europa aan om op date te gaan, maar daar is ze niet de persoon voor. Sommigen zijn heel volhardend en hebben zelfs geprobeerd haar adres te vinden zodat ze bloemen kunnen sturen, maar ze weigert altijd." Er wordt niet gemeld welke spelers interesse in haar hebben.

Sweeney zou maandelijks door meer dan honderd bekende mensen, miljonairs en rijke mensen uit Azië en het Midden-Oosten worden benaderd. Onder vriendinnen zou ze inmiddels bekendstaan als de meest gewilde vrouw van de Verenigde Staten sinds de bekende popster Madonna.

