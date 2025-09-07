Wat een rustige strandvakantie had moeten zijn, veranderde voor een Poolse vrouw in een nachtmerrie. In het Italiaanse Chioggia, bij Venetië, werd ze tien keer met een mes gestoken. Alleen dankzij de snelle reactie van voetballer Alessandro Bellemo kon ze het navertellen.

De 34-jarige vrouw verbleef met haar partner en kind in een vakantieappartement aan de kust. Terwijl haar gezin binnenbleef, besloot ze ’s avonds nog even haar hond uit te laten. In een smalle zijstraat sloeg het noodlot toe: een man met een helm viel haar aan en stak meerdere keren in haar hoofd, nek en rug.

Ondanks de zware verwondingen wist de toeriste om hulp te roepen. Haar paniekkreten werden gehoord door Bellemo, middenvelder van Sampdoria, die toevallig in zijn geboortestreek vakantie vierde. Hij aarzelde geen moment, rende samen met zijn broer naar buiten en vond de vrouw hevig bloedend, maar nog bij bewustzijn.

Voetballer houdt toeriste in leven

Volgens getuigen verslechterde haar toestand snel. Bellemo en zijn broer probeerden het bloeden te stoppen en belden direct een ambulance. "Ze vroeg constant naar haar hond. We wilden haar al bijna naar mijn huis brengen om hulp te kunnen bieden", vertelde de voetballer later. Hun snelle ingrijpen bleek cruciaal om de vrouw in leven te houden tot de hulpdiensten arriveerden.

De dader vluchtte na de aanval op een motor, maar werd kort daarna door de politie aangehouden. Het gaat om een 25-jarige man die vermoedelijk kampt met psychische problemen. Hij zit vast en moet zich verantwoorden voor de brute aanval. Het hondje van de vrouw sloeg tijdens de aanval op de vlucht. Enkele uren later werd het dier gelukkig levend teruggevonden door medewerkers van een nabijgelegen bejaardentehuis.

Meer dan een voetballer: Bellemo redt een leven

De vrouw werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar artsen vaststelden dat haar leven niet meer in gevaar is. De wonden zijn ernstig, maar herstel lijkt mogelijk. Voor Bellemo betekende het een onverwachte heldenrol: niet als middenvelder op het veld, maar als redder van een zwaargewonde toeriste op straat.

Bellemo is in Nederland geen grote naam, maar in Italië draait hij al jaren mee op hoog niveau. De 30-jarige middenvelder speelde eerder bij Como en SPAL en staat sinds vorig seizoen onder contract bij Sampdoria, dat uitkomt in de Serie B. Daar staat hij bekend als een harde werker en publiekslieveling. Een reputatie die hij met zijn heldendaad buiten het veld alleen maar heeft versterkt.

