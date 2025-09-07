Wat een mooie start had moeten zijn, veranderde voor Samuel Bamba in een nachtmerrie. De 20-jarige buitenspeler van Willem II had zich zijn debuut ongetwijfeld heel anders voorgesteld, maar in plaats van een feestelijk eerste optreden kreeg hij in Leeuwarden meteen te maken met racistische spreekkoren vanaf de tribune.

Een kwartier voor tijd werd Bamba naar de kant gehaald. Op dat moment klonken er vanuit een deel van het Cambuur-publiek apengeluiden. Zichtbaar aangeslagen liep hij richting trainer Henk de Jong van de thuisploeg. Na de wedstrijd stapte hij samen met Cambuur-spits Tony Rölke de tribune op om de confrontatie met supporters aan te gaan.

'Ik ben een mens, zoals iedereen'

Op Instagram liet Bamba zijn frustratie de vrije loop. "Ik ben teleurgesteld en boos dat ik na mijn allereerste wedstrijd voor Willem II al over zoiets moet praten. Misschien moet je niet naar een stadion gaan, maar naar een dierentuin, als je tegen 'apen' wil praten", deelde hij vol ongeloof.

De jonge aanvaller kreeg steun uit onverwachte hoek. "Ik wil mijn vriend Tony Rölke (speler van Cambuur, red.) bedanken en ik hoop oprecht dat dit niet bij andere spelers gebeurt. We gaan namelijk naar stadions om lol te hebben, of je nou speler of supporter bent. Ik ben een mens, zoals iedereen", klinkt Bamba.

'Dit is niet wat we bij Cambuur willen'

Cambuur-trainer De Jong schaarde zich pal achter Bamba. "Dit was niet respectvol van één of twee supporters van ons", zei hij na afloop bij ESPN. "Ik weet niet precies wat ze gezegd hebben, maar als het over donkere jongens gaat, mag dat al helemaal niet. Wij hebben zelf ook donkere jongens, dus dat zou verschrikkelijk zijn."

Volgens De Jong hoort dit gedrag totaal niet bij zijn club. "Dit ben ik helemaal niet gewend van onze supporters. Dat is niet wat we bij Cambuur willen", stelt de geliefde trainer. Willem II leek ondanks alles met een overwinning uit Leeuwarden te vertrekken, maar in de blessuretijd kwam de thuisploeg alsnog op gelijke hoogte: 2-2.

