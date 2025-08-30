Het is onrustig bij Napoli, de regerend kampioen van de Serie A. De club van nieuwkomer Noa Lang heeft voor onvrede gezorgd bij de achterban door een vaste kracht weg ter sturen.

Napoli heeft officieel het vertrek bevestigd van de jarenlange stadionspeaker Daniele "Decibel" Bellini. Hij was meer dan een decennium de stem bij de thuiswedstrijden van de Italiaanse grootmacht. Geruchten over zijn vertrek deden al de ronde, die Bellini zelf aanwakkerde met een mysterieuze post op Instagram.

"Wat er ook gebeurt, weet dat ik altijd mijn uiterste best heb gedaan en iedereen met respect heb behandeld. Maar soms is zelfs je uiterste best niet genoeg," schreef hij, terwijl hij de titel "speaker van Napoli" van zijn profiel verwijderde. De club bedankte hem vervolgens publiekelijk voor zijn bijdrage en de onvergetelijke momenten die hij de fans bezorgde.

Overname door label van bekende rapper

Napoli kondigde tegelijkertijd een nieuwe samenwerking aan met het bedrijf Golden Boys, geleid door de broers Gaetano en Emanuele Palumbo. Laatstgenoemde is beter bekend als de rapper Geolier. Hij zou samen met de club de artistieke leiding op zich nemen tijdens thuiswedstrijden in het Stadio Diego Armando Maradona.

Removing Decibel Bellini from the stadium is literally removing the voice that ignites the atmosphere….



I'm devastated

"Geolier wordt verantwoordelijk voor alles, van dj-sets tot muzikale optredens en de betrokkenheid van gasten en andere artiesten op de wedstrijddag," aldus de officiële verklaring van de club.

Kritiek bij de achterban

Napoli kreeg vanwege de beslissing heel wat gezeik over zich heen. Ook Geolier voelde zich genoodzaakt om te reageren op de situatie en trok zich terug. "Ik heb de club gevraagd Daniele "Decibel" Bellini weer als speaker aan te stellen, maar dat is niet gelukt", plaatste hij op Instagram. "Daarom heb ik, uit vriendschap en respect voor Daniele, besloten de samenwerking met SSC Napoli niet definitief te ondertekenen."

Wie of wat de muziek en entertainment nu gaat regelen, is nog niet bekend.

