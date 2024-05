'Hele Oranje-selectie komt langs': Hélène Hendriks opent De Oranjezomer vol enthousiasme

De volledige selectie van het Nederlands elftal gaat voordat ze vertrekken naar Duitsland voor het EK langs bij De Oranjezomer. Dat kondigde presentatrice Hélène Hendriks vol enthousiasme aan in het begin van de eerste aflevering van het zomerseizoen. Verder ging het niet over Oranje.

"We zitten hier op de KNVB-campus in Zeist", opent Hendriks de uitzending. Als vanouds neemt zij met De Oranjezomer de plek in van het succesvolle Vandaag Inside. "In deze grote tent zal straks ook op 8 juni de hele selectie van het Nederlands elftal langskomen voor de uitzwaaidag." Dat 'nieuws' dat al even bekend was, werd aangekondigd als een grote teaser van het nieuwe seizoen van De Oranjezomer.

Vervangt De Oranjezomer Vandaag Inside weer met succes?

Het programma dat vergelijkbaar is met Vandaag Inside, met vaak dezelfde gasten, verving in het verleden succesvol de evenknie. Zonder presentator Wilfred Genee en stamgasten Johan Derksen en René van der Gijp bleek De Oranjezomer met Hendriks ook goed te scoren. Zo goed dat het programma en Hendriks in de spotlights kwamen te staan bij de Gouden Televizier-Ring.

De start van dit seizoen belooft al heel veel, aangezien het programma Oranje heeft weten te strikken. Op 8 juni volgt een grote EK-uitzending, maar voorlopig wordt er nog niet over Oranje gesproken in De Oranjezomer. Genee gaat dat vanavond wel doen met bondscoach Ronald Koeman. Deze maandagavond zal hij in Veronica Offside Koeman in de uitzending verwelkomen.