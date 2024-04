Noa Vahle en Hélène Hendriks krijgen goed nieuws van Oranje-spelers: 'We zijn niet gecanceld!'

Noa Vahle en Hélène Hendriks gaan bij SBS op 8 juni een uitgebreid EK-programma maken. Dat maakten de twee tv-persoonlijkheden zondagavond bekend bij De Oranjezondag. Eerst dreigden de spelers van het Nederlands elftal met een boycot van de twee.

Dat beweerde althans Valentijn Driessen, voetbaljournalist van de Telegraaf, eerder. Vahle reageerde op het nieuws dat zij en Hendriks samen op SBS tóch een programma mogen maken mét de voetballers van Oranje. "Woehoe, geen boycot", juichte Vahle ingetogen aan de bar bij de zondagtalkshow van Hendriks.

Uitzwaaiprogramma

Op 8 juni maakt SBS 'Wij houden van Oranje'. Daarin wordt het Nederlands elftal uitgezwaaid richting het EK in Duitsland, dat op 16 juni voor Nederland begint met de groepswedstrijd tegen Polen. Op 6 en 10 juni wordt nog geoefend tegen Canada en IJsland. Tussen de oefenwedstrijden in is dus het officiële uitzwaaiprogramma op SBS, met Hendriks en Vahle als de gezichten.

Dreigende boycot

Tijdens de vorige interlandperiode, toen Oranje oefende tegen Schotland en Duitsland, stelde Vahle kritische vragen aan Georginio Wijnaldum bij zijn terugkeer in de selectie. Voor het afgelopen WK had hij z'n mond nog vol over mensenrechten en boycotte hij en de rest van selectie Vandaag Inside vanwege 'verkeerde vragen'. Vervolgens ging Wijnaldum zelf in Saoedi-Arabië voetballen. Toen Vahle Wijnaldum daar kritisch over bevroeg, viel dat volgens Driessen in het verkeerde keelgat bij de spelers en dreigden ze opnieuw met een boycot.

Oranje dreigt Noa Vahle te boycotten bij interviews: 'Zegt alles over de instelling van die voetballers' Valentijn Driessen beweerde dinsdagavond aan tafel bij Vandaag Inside dat de KNVB speelt met het idee om Noa Vahle en Hélène Hendriks te boycotten bij interviews met het Nederlands elftal. Die gedachte leidde tot veel ophef aan tafel, bij onder andere Johan Derksen.

Positieve show

"Goed nieuws Noa, we zijn niet gecanceld", knipoogde Hendriks bij de opening van De Oranjezondag. "We gaan vanuit Zeist dat programma maken. Vanaf de KNVB-campus dus. En alles komt langs: familie, vrienden, bekenden, oud-bondscoaches en spelers", zei Hendriks. Ze legde in de aankondiging wel erg de nadruk op dat het een positieve show wordt. Dus mogelijk zijn er achter de schermen afspraken gemaakt over de soort vragen die gesteld mogen worden.

"We gaan het op een hele vrolijke, positieve manier doen", zei Hendriks. "Alles wat verband houdt met Oranje en het goede gevoel en positiviteit brengt, is alleen maar lekker."

Weg bij SBS

Het zou zomaar eens de laatste keer kunnen zijn dat Vahle en Hendriks bij SBS te zien zijn. Zij gaan in het nieuwe seizoen zeer waarschijnlijk over naar concurrent Ziggo Sport. Die zender kocht voor de komende seizoenen de rechten voor de Europese competities: Champions League, Europa League en Conference League. Vahle en Hendriks gaan naar die zender om die uitzendingen invulling te geven.