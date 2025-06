Hélène Hendriks wordt gemist op tv. De altijd vrolijke presentatrice onderging onlangs een operatie aan haar rug, maar de hersteltijd duurt langer dan gehoopt. Daarom is ze ook heel lang niet te zien bij haar eigen programma.

Hendriks ging onlangs onder het mis, om een hardnekkige zenuw in haar rug aan te pakken. Eigenlijk was het plan dat ze na een korte herstelperiode weer aan tafel zou zitten als host van De Oranjezomer, maar daar ging een streep door. Johnny de Mol is daarom tot 4 juli haar vervanger, waarna Thomas van Groningen het stokje van hem overneemt.

Update vanuit Hélène zelf

Johan Derksen en Rutger Castricum, collega's van Hendriks op tv, kwamen regelmatig met updates, maar nu laat ze eindelijk zelf van zich horen. Dat doet ze bij een foto op Instagram, waarop te zien is dat ze languit op de bank ligt met haar hond Bobbie die haar vergezelt. 'Allereerst natuurlijk enorm bedankt voor alle mooie kaarten, knutsels, berichten, bloemen en knuffels', begint Hendriks haar betoog. 'Zo ontzettend lief, gezellig en soms ook ontroerend om te lezen!'

Ze bedankt haar fans en volgers voor 'de moeite en het gebaar'. 'Verder gaat het goed! Ben gewoon aan het herstellen, zoals iedereen na een operatie en probeer uiteraard zo snel mogelijk weer alles te kunnen en te doen.' Daarna stuurt ze haar liefde de wereld in, en die van hond Bobbie.

In de reacties regent het hartjes voor Hendriks, die gesteund wordt door veel bekende gezichten zoals Bas Smit, Shelly Sterk en Kim Lammers. Thomas van Groningen reageert: 'Zet 'm, op Hélène! Tot snel!'

De Oranjezomer

Rutger Castricum, vast gezicht van De Oranjezomer en bekend van Powned, bezocht Hendriks onlangs al. "Het gaat wel goed, kleine stapjes vooruit gelukkig. Jij zit hier en dat verzacht de pijn bijzonder, maar het liefdesverdriet is er nog steeds", sprak hij afgelopen vrijdag. Hendriks' vervanger Johnny de Mol kon zich goed voorstellen dat zij het programma mist. "Fijn dat het beter met haar gaat", zei hij.

De Mol zit nog een paar weekjes en dan is het tijd voor Van Groningen. Johan Derksen is geen groot fan van hem. "Je hebt bij Thomas altijd de kans dat hij met ellenlange volzinnen het hele programma vol lult en dat is slecht voor een presentator. Dan denk ik altijd: je had dit ook in een oneliner neer kunnen zetten. Hij lult, en hij lult, en hij lult… Ik word een beetje moe van Thomas", zei hij bij Shownieuws.