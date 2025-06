De populaire presentatrice Hélène Hendriks valt deze zomer helaas niet te bewonderen op televisie bij haar programma. Hendriks onderging onlangs een medische ingreep, waardoor ze een deel van De Oranjezomer zou missen. Maar door een terugslag ging er door een streep door de hele talkshow.

Rutger Castricum, vaste gast van het programma, ging vrijdag bij Hendriks langs. "Ik was even bij 'onze' Hélène, trapt Rutger Castricum af in De Oranjezomer. "Hoe is-t ermee?", wil invaller Johnny de Mol weten. "Het gaat wel goed, kleine stapjes vooruit gelukkig. Jij zit hier en dat verzacht de pijn bijzonder, maar het liefdesverdriet is er nog steeds", verzekert Castricum over haar afwezigheid.

"Die had hier maar wat graag willen zitten inderdaad", weet De Mol, die tot begin juli aan het hoofd van de tafel zit. "Fijn dat het beter met haar gaat."

Twee vervangers

Aanvankelijk zou De Mol het programma tot en met vrijdag 20 juni presenteren, waarna Hendriks het zou overnemen. Nu blijft De Mol tot en met vrijdag 4 juli de host van de talkshow. Thomas van Groningen neemt hem vanaf maandag 7 juli over totdat Hendriks weer terug is.

De Oranjezomer is tot en met 15 augustus iedere werkdag op SBS6 te zien. Tot en met donderdag 18 juli wordt de talkshow live vanuit Beekse Bergen in Hilvarenbeek uitgezonden, vanaf maandag 22 juli vanaf het Mediapark in Hilversum.

Operatie aan de rug

Hendriks onderging in het begin van de zomer een medische noodgreep aan een hardnekkige zenuw in haar rug. De Mol sprak ook met RTL Boulevard over de situatie. "Aan de ene kant gaat het heel goed met haar. Ze is mentaal onwijs sterk, maar het is ook een sportvrouw, iemand die gewoon weer aan de bak wil. Als je hoofd door wil, maar je lijf zegt nee, dan kan ik me voorstellen dat het best frustrerend is. Ik heb dagelijks contact met Hélène. Die zit zich op te vreten thuis."

Johan Derksen, langs wie Hendriks zo nu en dan zit bij Vandaag Inside, kijkt niet uit naar Thomas van Groningen, die De Mol dus spoedig opvolgt. "Je hebt bij Thomas altijd de kans dat hij met ellenlange volzinnen het hele programma vol lult en dat is slecht voor een presentator. Dan denk ik altijd: je had dit ook in een oneliner neer kunnen zetten. Hij lult, en hij lult, en hij lult… Ik word een beetje moe van Thomas", zei hij bij Shownieus.