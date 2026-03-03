Zo nu en dan is Hélène Hendriks niet weg te slaan op televisie. De presentatrice is va meermaals per week in beeld op grote zenders. Hendriks zou het echter ook niet erg vinden om een keer een compleet andere uitdaging aan te gaan.

Hendriks is nu veelvuldlig te zien op SBS6 vanwege haar contract bij Talpa, maar verschijnt rondom voetbalwedstrijden ook voortdurend bij Ziggo op de beeldbuis. Dat gaat vooralsnog niet vervelen, zo lijkt het, maar Hendriks denkt natuurlijk wel na over een alternatief.

Daar wordt haar ook naar gevraagd als ze te gast is bij het programma Goedemorgen Nederland. Presentator Sam Hagens vraagt haar voor de sociale media-kanalen van de omroep WNL in eerste instantie naar ene mogelijk avontuur als ondernemer, maar dat ziet zij niet zitten. "Ik weet niet of ik een goede ondernemer ben. Ik hoor verschillende geluiden uit mijn omgeving die zeggen: begin daar nou niet aan, daar ligt jouw kracht absoluut niet."

Achter de schermen

Maar ze heeft wel nog ambities die een andere richting op gaan dan het leven van een bekende presentatrice. "Ik zou wel graag, op een gegeven moment, een keer achter de schermen gaan werken." Dat hoeft wat haar betreft nu nog niet, maar Hendriks, die naar eigen zeggen niet voortdurend in the picture hoeft te staan, ziet het wel gebeuren. "Over een tijd en dan is het wel goed als je van tevoren bedenkt: oké, wat wil ik dan?"

Een panklaar antwoord daarop krijgt de kijker niet, maar Hendriks is serieus over een toekomstig leven in de televisiewereld zonder in de spotlights te staan. "Op een gegeven moment wel. Ik heb tot nog toe mijn werk vijf jaar gedaan en dan ging ik wat anders doen." En waarom wil ze dan zo graag achter de schermen aan de slag. "Ik vind het heel leuk om die verbindingen te leggen en ik denk dat ik bij shows achter de schermen best wel kan zien waar het msischien beter kan."

Voorlopig zien we Hendriks nog veel boven de camera. Ze presenteert rondom voetbalwedstrijden bij Ziggo, is het gezicht programma's als De Oranjezomer en heeft samen met Merel Ek en Noa Vahle een succesvolle podcast.