Als Noa Vahle nu naar het TeamNL Huis op de Olympische Spelen zou gaan, is er niks aan de hand. Maar dat was in 2016 wel anders. Toen ging ze als zestienjarige naar de Zomerspelen in Rio de Janeiro in Brazilië, maar werd ze door vier beveiligers eruit gezet. In haar podcast HNM, met Hélène Hendriks en Merel Ek, vertelt ze een mooie anekdote.

Sinds de Spelen van 1992 in Barcelona organiseert Nederland een fanhuis in de speelstad van de Spelen. Zo ook in de wereldberoemde badplaats Rio, waar voetbalverslaggeefster Vahle (26) inmiddels tien jaar geleden met haar gezin de sporthoogtepunten bezocht. "De openingsceremonie gezien, hockey, beachvolleybal, geweldig. Maar ik was zestien en ik wilde heel graag naar het TeamNL Huis (toen heette dat nog Holland Heineken Huis, red.)."

'Kleine kleuter'

Dat was geen probleem, alleen veranderde de locatie in een club na 20.00 uur. "Daar moest je 18+ voor zijn en dat was ik natuurlijk niet. De rest van mijn gezelschap wilde niet met die kleine kleuter er naartoe natuurlijk", doelt Vahle in de podcast op onder anderen haar moeder Linda de Mol. Maar Vahle bedacht een trucje om toch binnen te komen en ze dacht dat ze slim was.

'Verdekt opgesteld achter een pilaar'

"Ik bedacht - weet je wat slim is? - om 18.30 uur naar binnen te gaan en me verdekt op te stellen achter een pilaar, zodat niemand me in de gaten had. Om 20.00 uur was ik nog binnen en om 20.10 uur ging ik naar de bar voor een colaatje. Binnen no-time stonden er vier beveiligers van twee bij twee die zeggen: 'Dag meisje'. Ze vroegen om mijn ID, maar die was ik vergeten in de kluis van de hotelkamer."

'Daar sta je dan, in je eentje'

Ze zei nog wel dat ze 18 was en er niks aan de hand was, maar daar trapten de beveiligers niet in. "Een van die mannen ging Googlen en nee hoor. Ik werd er gewoon door vier beveiligers uit gegooid. Daar sta je dan, in je eentje als zestienjarige in Rio de Janeiro. Niet de beste keuze. Mijn gezin moest natuurlijk mee en iedereen was over de rooie."