Curaçao plaatste zich deze week voor het WK voetbal van 2026. Heel Nederland vierde die unieke prestatie en zelfs 'bromsnor' Johan Derksen was enthousiast. Hij doet dan ook een opvallende belofte aan Hélène Hendriks bij Vandaag Inside, onder één voorwaarde.

De uitzending van vrijdagavond begint met luid gejuich. De reden: een tripje naar Curaçao. Derksen sprak zich eerder al terughoudend uit over het idee om tijdens het WK de talkshow uit te zenden vanaf het eiland. Nu kwam het verlossende woord. "Ga je echt mee?", vraagt Hélène Hendriks aan hem. "Als ik bij jou op de kamer mag slapen", is zijn antwoord.

"Ja natuurlijk", aldus de sportpresentatrice. "Hartstikke leuk", zegt presentator Wilfred Genee, die vervolgens wel benadrukt dat het nog niet zeker is of ze daadwerkelijk naar Curaçao zullen afreizen.

Genee en René van der Gijp waren al lange tijd fan van het idee om het programma op het eiland op te nemen, nog voordat het nationale elftal van Curaçao zich onder leiding van Dick Advocaat had geplaatst voor het eindtoernooi.

Wachten op akkoord

Er kwamen donderdag al geruchten naar buiten over een akkoord van het VI-trio. Alleen de handtekeningen zouden nog moeten gezet, meldde het AD. Als de deal definitief beklonken wordt, gaat VI op Curaçao uitzendingen verzorgen over een periode van ruim drie weken.

De laatste reguliere aflevering van het huidige seizoen Vandaag Inside is op 15 mei, waarna het programma dus wellicht de oceaan oversteekt. Het is de bedoeling dat Genee daar de eerste twee weken voor zijn rekening neemt, waarna Hélène Hendriks het stokje overneemt.

WK 2026

Het WK vindt plaats van 11 juni tot 19 juli in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Curaçao gaat op 5 december in de koker tijdens de loting voor de groepsfase van het WK voetbal. Het eiland zit in pot 4 en kan dus op papier drie sterkere landen loten. Een onderonsje met het Nederlands elftal is ook mogelijk.