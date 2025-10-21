Hélène Hendriks is uitgegroeid tot één van de populairste televisiepresentatrices van Nederland. Maar de blondine van Vandaag Inside, De Oranjezondag, Ziggo Sport en andere programma's kende voor haar carrière als tv-ster ook een topsportverleden. Ze maakte furore in het Nederlandse tophockey, alvorens ze de mediawereld in dook. Inmiddels is ze niet meer weg te denken van de buis. Ondanks alle aandacht houdt ze haar privéleven goed geheim. Dit is Hélène Hendriks.

Hendriks werd op 6 augustus 1980 met twee zussen als drieling geboren. Haar jongere jaren stonden in teken van hockey. Op haar zeventiende kwam ze in het eerste team bij Bredaase hockeyclub Push. Met die club promoveerde ze naar de hoofdklasse. Op dat niveau speelde Hendriks later ook voor Den Bosch, Rotterdam en Victoria.

Journalistieke carrière

De presentatrice begon haar journalistieke carrière ook in Brabant, bij lokale omroepen. In 2013 maakte ze de overstap naar FOX Sports, wat nu ESPN is. Het grote publiek leerde haar daar kennen. Hendriks presenteerde van 2015 tot 2018 iedere zaterdagavond het programma De Eretribune. Ook zat ze regelmatig aan tafel bij VI.

In 2018 tekende Hendriks bij Veronica, waar ze samen met Wilfred Genee het gezicht werd van de Champions League-wedstrijden. Ook deed ze de verslaggeving van Glory, toen het kickboksen nog bij die zender zat. In 2018 werd ze ook meteen uitgeroepen tot beste sportjournalist van het jaar. Ze kreeg de prijs uit handen van ex-topvoetballer Robin van Persie.

Prijzen

Hendriks werd meer en meer geliefd bij het publiek. Ze mocht ook meerdere prijzen in ontvangst nemen. In 2023 won ze de Televizier-Ring voor beste presentator. Dat kwam mede omdat ze inmiddels een eigen programma had gekregen. Sinds 2021 presenteerde ze al De Oranjezomer en De Oranjewinter. Eerst als invaller voor Genee, maar sinds 2023 is het 'haar' talkshow.

Privéleven

Door alle tv-optredens van de presentatrice komt er ook steeds meer belangstelling voor haar privéleven. Hendriks deelt daar zelf weinig over. Tot er plotseling een gerucht rondging dat de 45-jarige zou gaan trouwen.

Aan tafel bij Vandaag Inside ontkende Hendriks die geruchten. Al sloot ze een huwelijk in de nabije toekomst niet uit. "Het kan nog gebeuren hoor, dit jaar. Maar dan moet iemand mij vragen." Ze zou het zeker leuk vinden als haar vriend haar ooit een aanzoek zou doen.

Oudere partner

Na die woorden nam de nieuwsgierigheid naar de partner van de presentatrice toe. Al snel werd ontdekt dat het gaat om Frans Vinju, die ruim 22 jaar ouder is dan de Bredase. De twee kennen elkaar waarschijnlijk uit de hockeywereld, waar ze allebei actief waren voor de tv-carrière van Hendriks.

Het koppel heeft een geregistreerd partnerschap, maar is dus nog steeds niet getrouwd. Het stel woont samen in een villa in Bavel, een dorp in gemeente Breda. Vinju is niet graag onder de aandacht, zo werd verteld in De Telegraaf. "Hij is gesteld op zijn privacy en wil niet in de publiciteit. Dus hij kan beter niet met haar trouwen. Gegarandeerd dat daar fotografen op af komen."

Playboy

Hendriks schuwt fotografen niet. Hoewel ze niet veel deelt op sociale media schittert ze regelmatig in prachtige jurken op rode lopers. Dat levert vaak mooie foto's op. Een spannende fotoreportage in de Playboy zou ze ook niet direct afslaan. "Bellen kan altijd", liet ze daarover weten in haar talkshow De Oranjezomer. "Dan kunnen we even onderhandelen."

Ziggo Sport en De Oranjezondag

Ondertussen bouwt Hendriks gestaag door aan haar carrière als presentatrice. Ze houdt met De Oranjezondag haar droom van een eigen talkshow nog altijd springlevend en in 2024 maakte ze de overstap naar Ziggo Sport. Die zender had alle rechten van het Europees voetbal opgekocht en zou vanaf dan de Champions League, Europa League en Conference League gaan uitzenden. Met dus Hendriks als vaste presentatrice.

Heftige operatie

Net toen ze lekker bezig was in het eerste voetbalseizoen bij Ziggo Sport, moest Hendriks een zware operatie ondergaan. Ze had last van een beknelde zenuw in haar rug en ging na het voetbalseizoen onder het mes. Het herstel daarvan duurde zo lang, dat ze bijna de hele televisiezomer moest missen. Ze kon maandenlang niet zitten en moest in De Oranjezondag vervangen worden door eerst Johnny de Mol en later Thomas van Groningen. Pas aan het einde van de zomer keerde ze terug op televisie. Wel alleen staand, want zitten kon ze niet.

Televizier Gala

Met vriendinnen Noa Vahle (ook haar collega bij Ziggo Sport) en Merel Ek vergeet Hendriks nog altijd haar roots niet. Ze is een vriendin van de show Vandaag Inside en doet wat ze kan om Genee, Johan Derksen en René van der Gijp te helpen. Zo haalde ze in oktober 2025 de tweede Televizier Ring voor het populaire praatprogramma op bij het gala, omdat de VI-mannen in de studio hun programma voortzetten. Zo verscheen ze weer op de rode loper.