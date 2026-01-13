Hélène Hendriks was vorige week plots wereldnieuws. De populaire presentatrice van onder meer De Oranjewinter en vaste gast van Vandaag Inside vertelde in haar podcast een verhaal dat de internationale media haalde. Tot haar eigen ongeloof.

Noa Vahle begint de nieuwe aflevering van de podcast HNM in het Engels, om aan te geven dat er waarschijnlijk ook veel internationale luisteraars zullen zijn. Dit uiteraard naar aanleiding van de internationale rel die Hendriks vorige week ontketende met haar verhaal over Diego Costa.

"Ik moest er wel een beetje om lachen, want ik dacht: dit is al lang bekend", aldus Hendriks in de aflevering van de podcast die ze elke week samen met Vahle en Merel Ek maakt. "Dit was is 2020 al een verhaal in de Daily Mail en zij bevestigden het ook. Er zijn ook beelden van."

Coronapandemie

"Het ging over Diego Costa die in jouw gezicht hoestte tijdens corona hè", legt Ek uit. "Ja", bevestigt Hendriks. "En voor mij was het ook geen heel groot verhaal. Ik vertelde het tegen jullie." Costa was op het moment van het incident spits van Atlético Madrid en had net een Champions League-wedstrijd tegen Liverpool gespeeld.

Terwijl de wereld langzaamaan op slot ging in verband met Covid, leek het Costa wel een leuk idee om een aantal verslaggevers in de mixed zone in hun gezicht te hoesten. Hendriks was hier uiteraard niet van gediend en wilde achter hem aan. Dat mislukte omdat ze vast zat aan een aantal kabels. Thuisgekomen testte ze al snel positief op corona.

'Mijn goede kant'

"Mooi in The Sun", aldus Vahle over de veelgelezen Engelse tabloid. "Dutch presenter tells disgusting story about Diego Costa." Hendriks wil maar één ding weten: "Staat er geen goede foto bij?" "Ja", bevestigt Vahle. "Een heel goede, zelfs je goede kant was het." Hendriks: "Kijk, dat zijn de toppers." Vahle: "Toch fijn dat we nu een internationaal publiek hebben."

Rafael van der Vaart

Hendriks zat duidelijk op haar praatstoel en deed nog een opmerkelijke uitspraak. Dit keer over de ruzie tussen Rafael van der Vaart en Zlatan Ibrahimovic. Die zou wat pikanter zijn dan doorgaans wordt verteld: