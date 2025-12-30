Hélène Hendriks is weer op televisie als vaste vervanger van Vandaag Inside, dat met een winterbreak is. Maandag was ze te zien in haar eigen talkshow 'De Oranjewinter'. Tijdens de eerste uitzending was ze in een gewaagde outfit te zien.

De populaire presentatrice was deze winter te zien als gezicht van de in Marokko georganiseerde Afrika Cup op Ziggo Sport. Maar door haar werkzaamheden bij SBS 6 was ze genoodzaakt om daar te stoppen. Ook tijdens haar presentatie van het Afrikaanse voetbalkampioenschap maakte Hendriks de tongen los, door in een takshita op televisie te verschijnen. Dat is een typische Marokkaanse jurk.

Terugkeer bij De Oranjewinter

Maandagavond maakte Hendriks haar rentree met De Oranjewinter. Dat deed ze in een zwarte top met bruine pantalon. Die outfit viel behoorlijk in de smaak, zo was op sociale media te lezen. Dat kwam met name omdat het topje wat Hendriks droeg doorscheen. Overigens was er weinig te zien, aangezien haar privédelen had afgeplakt.

In de reacties op Instagram bij een post van Vandaag Inside schreef iemand: "Mooie outfit Hélène en heel veel succes." Een ander reageerde: "Was weer een heerlijke aflevering." Op X vroegen mensen zich af of niemand de presentatrice had kunnen wijzen op haar doorschijnende topje.

Is er nou niemand die vooraf tegen Helene heeft gezegd; “Meid, die top moet je niet op tv aantrekken, die schijnt een beetje door”#deoranjewinter — 🄳🄰🄰🄽 (@ljufur) December 29, 2025

Hendriks zonder vaste sidekicks

Wat verder opviel, was dat Hendriks de uitzending staand deed. De presentatrice onderging afgelopen zomer een rugoperatie. Daardoor miste ze een deel van De Oranjezomer, de zomerse versie van het programma. De komende tijd moet ze het doen zonder haar vaste sidekicks Rutger van Castricum en Jack van Gelder, die net als Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp met vakantie zijn.

Vandaag Inside keert pas op 19 januari terug, tot die tijd is het doordeweeks Hélène Hendriks die de avond vult. Vanaf 3 januari is ze ook te zien in het programma The Winner Takes it All op SBS 6.