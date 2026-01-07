Het leven lacht Suzanne Schulting en Joep Wennemars toe. Het schaatskoppel gaat samen naar de Olympische Winterspelen na een succesvol olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Reden dus om de teugels héél even te laten vieren en te ontspannen. Dat deden de twee in de sneeuw.

Het zal niemand in Nederland zijn ontgaan dat er over heel het land flink wat centimeters aan sneeuw ligt. Daar plukken ook Schulting en Wennemars de vruchten van. De twee maken woensdag een idyllische wandeling door de volledig witte omgeving, zo is te zien op het Instagramkanaal van Schulting.

Sneeuwbal

Zij plaatst een foto van Wennemars én filmt hem tijdens het ommetje. Daar is de wereldkampioen op de 1000 meter niet zo van gediend. Wennemars, die en sneeuwbal vast heeft, bedenkt zich niet en werpt de witte bal precies op de telefoon van Schulting. Het levert een behoorlijk wazig shot en een lachende vriendin op.

Geen EK afstanden voor schaatskoppel

Waar veel collega's aankomend weekend in actie komen tijdens de EK afstanden, geldt dat niet voor Wennemars en Schulting. Zij laten het kampioenschap - net als de meeste olympiërs - links liggen om zich optimaal voor te bereiden op de Olympische Winterspelen. Dat doet ze binnenkort niet in Nederland, maar in Italië.

Trainingskamp in Collalbo

Team Essent reist namelijk naar Collalbo voor een trainingskamp. In het piepkleine dorpje vinden de laatste voorbereidingen op de Spelen plaats. Die worden volgende maand immers gehouden in Milaan, enkele honderden kilometers van Collalbo vandaan. De Spelen duren van 6 februari tot en met 22 februari.

Voor Wennemars wordt het de eerste keer op de Spelen en daarmee treedt hij in de voetsporen van zijn vader Erben. Hij was er in 1998 al bij en won in 2006 tweemaal brons. Joep bemachtigde door een ijzersterk olympisch kwalificatietoernooi tickets voor de 500, 1000 en 1500 meter in Milaan.

Schulting is wat betreft de Spelen al gepokt en gemazeld. Ze stond al twee keer eerder op het grootste sporttoernooi ter wereld. En met succes. In totaal pronken er al zes medailles in haar prijzenkast, waarvan drie goud. Het is echter voor het eerst dat ze zich heeft geplaatst voor het langebaanschaatsen. Daar komt ze in actie op de 1000 meter. Mogelijk wordt ze ook voor het shorttrack geselecteerd, maar die selectie wordt later bekendgemaakt.

